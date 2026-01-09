中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力

（中央社記者張淑伶上海9日電）3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體，也會施以處罰。

去年12月27日，全國人大常委會會議通過新修訂的對外貿易法，自2026年3月1日起施行。

綜合央視網和第一財經8日的報導，專家指出，針對某些國家在貿易領域對中國打壓制裁等情形，新修訂的對外貿易法補充了相應反制措施。例如，對有危害中國主權、安全、發展利益等情形的境外個人、組織，規定可以採取貿易禁限等反制措施。

廣告 廣告

不僅是對外國的政府，此次在法律層面授權可針對特定境外個人或組織採取反制措施。

新法進一步規定，任何個人、組織不得為規避反制措施的行為提供支持、協助、便利，對違反規定的依法予以處理、處罰等，包括罰款、沒收違法所得，甚至是追究刑事責任。有律師表示，這是「有效地堵住了漏洞，完善了整個反制的責任鏈條」。

北京市環球律師事務所合夥人任清說，這次修法，安全例外條款得到完善，譬如第19條：「在戰時或者國際關係中的其他緊急情況下，或者為維護國際和平與安全，國家在貨物、技術進出口方面可以採取任何必要的措施。」第30條也類似，都是將適用範圍從「戰時」擴展至「國際關係中的其他緊急情況」。

新法在第51條新增內容：「有關條約、協定規定的爭端解決機制無法正常運轉，使中國根據該條約、協定享有的利益喪失或者受損，或者條約、協定目標無法實現的，中方可以根據實際情況採取相應的措施。」任清分析，這主要是應對WTO上訴機構癱瘓導致的裁決執行困境，為在多邊機制失靈時維護自身合法權益提供了法律依據。

上海對外經貿大學國際組織學院副院長徐昕說，新法提到「貿易調整援助制度」也值得關注，這是指當國內產業因貿易環境重大變化受損時，由有關政府提供必要援助，以穩定產業鏈、供應鏈。她認為這是在複雜國際經貿環境下的一種輔助性救濟工具。（編輯：陳鎧妤）1150109