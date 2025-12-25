中國新法元旦上路！「禁止私聊色色」最高罰2萬 小粉紅崩潰了

大陸中心／張尚辰報導

中國政府宣布明年1月1日將開始實施《中華人民共和國治安管理處罰法》。（圖／翻攝自X平台 @whyyoutouzhele、PIXABAY）

中國政府宣布明年1月1日將開始實施《中華人民共和國治安管理處罰法》。其中一項監管新法包括，民眾不得利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息，否則將面臨拘留並處人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）以下罰款。消息曝光後，不少中國民眾非常崩潰，台灣網友也紛紛直言，這根本是「變相的文化革命」。

根據陸媒《南方日報》報導，《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，只要是利用網路傳播淫穢訊息的行為，皆納入裁罰範圍，代表不論是在數百人的大型群組中散布，或是在一對一的私人對話中傳送，無論是公開分享或私下傳遞，只要經查證屬實，公安機關皆可依法啟動行政處罰程序。

規定指出，傳播淫穢訊息的行為會處以人民幣5000元以下罰款，就有中國網友發現，這裁罰居然比犯下少量吸毒行為者還要嚴重，雖然兩者同樣都會被判處10日至15日的拘留，但吸毒行為者僅處以2000元以下罰款，這讓不少人難以接受。

對此，就有許多中國網友感到不滿，紛紛在相關討論區留言，「一點自由都沒有」、「太陰了，多不正常啊」、「夫妻之間不能有點情趣了？」、「憑什麼監控我的隱私」、「這也太可怕了吧」、「比吸毒還嚴重，比運送毒品原料還嚴重」。

消息傳到台灣社群，也有台灣網友表示，「說穿了就是沒有私訊這種事，所有的通訊軟體都是被監控的」、「接下來是要連打飛機都要禁止的節奏了」、「根本是變相的文化革命」、「真的是刻苦修行的好去處之一」。

