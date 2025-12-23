中國新法私下傳「淫穢訊息」恐違法 民眾傻眼：情侶怎麼聊天？

中國修法凡是透過通訊工具傳送淫穢內容，即使是一對一私下聊天，仍可能觸法。（示意圖，翻攝自pixabay）

中國新版《治安管理處罰法》將於2026年1月1日正式施行，其中針對「傳播淫穢資訊」的規定大幅限縮，引發社會高度討論。此次修法最受矚目的變化，在於不再區分公開或私人情境，只要透過網路或通訊工具傳送淫穢內容，即使是一對一私下聊天，只要遭到檢舉並經查證屬實，可能面臨最重15日拘留與5000元人民幣罰款（約新台幣2萬2358元），情侶、夫妻之間調情也要小心觸法風險。

《治安管理處罰法》修訂條文明確指出，凡利用即時通訊軟體、社群平台或其他通訊方式傳播淫穢圖片、影片或文字內容，均屬治安管理處罰範圍。無論是在微信群、QQ群，或僅限雙方的私訊，只要被檢舉並查證屬實，就可能觸法；即使未涉及營利，只要傳播事實成立，仍有受罰風險。

依照規定，通訊方式傳播淫穢圖片、影片或文字內容，情節較重者可處10至15日拘留，並得併科5,000元人民幣以下罰鍰；情節較輕者，則可能處5日以下拘留，或處以1,000至3,000元人民幣罰款。另外，若案件涉及傳播範圍廣泛、內容數量龐大，或與牟利行為掛鉤，將可能升高為刑事責任，涉及未成年人之淫穢內容，將依法從重處理。

中國這項新規掀起熱議，民眾認為連私下傳送不雅內容都可能踩線，對執法尺度感到困惑；官方新政浮現不滿聲浪，網路出現反動勢力，駭客22日入侵短影音平台快手，創立多個直播間播放色情影片，持續長達1個多小時，迫使快手一度關閉伺服器。





