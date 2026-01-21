中國新生兒創歷史新低 反映青年不婚不育對國家未來徹底失望

中國國家統計局日前公佈最新人口數據，2025年新生兒人口降至792萬人的歷史新低，較前一年的954萬人出現劇烈下滑。學者分析，這一數據不僅反映了中國青年之所以不婚不育，是對未來生活與國家前景缺乏信心外，也成了檢驗中國政府治理能力的政治敏感指標，也因此讓相關的人口話題的討論，在中國各大網路平台上慘遭封殺。

一夕回到解放前 中國新生兒人數創歷史新低

根據中國統計局公布的資料顯示，2025年中國新生兒人口數，可說是一夕回到解放前，下降到只剩792萬人，不僅創下中國1949年創建以來的歷史新低，相較前一年的954萬人，更被形容為斷崖式下跌，連帶使得中國人口連續第4年出現死亡人數高於出生人數，被外界稱做是「生不如死」的自然負成長。

消失的人口紅利 中國經濟勢必每況愈下

淡江大學經濟系教授蔡明芳就認為，中國出生人口數的崩跌，只會讓高齡化及少子化的問題更加惡化，不僅會讓中國過去人口紅利的優勢消失，在經濟內需失去動力後，連帶也將對外資失去吸引力，在內外交迫的狀況下，未來經濟的發展只會每況愈下。

蔡明芳說：『因為他還沒轉型到真正的高所得的國家，就遇到了原來自己最重要的吸引外資的吸引力也都在下降，那這樣子的話，中國其實第一個你沒有辦法跟先進國家比，第二個你沒有辦法跟東南亞國家比，所以對中國來講，就面對內外交迫的狀況，對經濟來講一定不會是好消息。』

人口崩跌海嘯 2035年衝擊中國勞動市場

國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽則說，雖然目前中國人口的萎縮，並沒有立即造成危機，但其連鎖反應已可預見。他預測，這波生育率的崩跌，將在3年內影響嬰幼兒產業，6年後導致小學縮減，並預計在2035年左右開始嚴重影響中國的勞動市場，衝擊中國中長期的經濟發展。

中國青年為何不婚不育？

王占璽進一步分析，中國人口少子化原本就是不可逆的趨勢，但數字下滑得如此之快，卻仍出乎意料之外，尤其原本聯合國預測中國2025年出生人口約為871萬人，但現在實際數字卻僅為792萬人，更讓外界驚訝不已。他認為，這個數字多少反映了中國青年的不婚不育，是對未來生活及國家前景缺乏信心所致。

他說：『那麼這個整個社會，對於未來經濟跟生活前景的期待，其實正在降低，這樣的整體社會氛圍，另外一方面，其實也會讓外界對於中國中長期持續發展的可能性，是不是能夠保持在一個相對高點，或者隨著人口的降低在經濟社會上面，不可避免的面對新的危機，所以在中國內部其實引起了蠻大的爭議。』

討論人口出生成政治敏感議題 遭網封禁

也因為如此，王占璽認為，出生人口的多寡對中國政府來講，已不再只是一個單純會制約中國中長期經濟發展的人口結構條件，更重要的是可能會成為檢驗中國治理能力，人民對國家信心的重要指標，因此當這個數據一公佈後，相關的人口問題討論就成了政治敏感議題，隨即在網上遭到封殺屏蔽，目前在知乎等中國主要社交平台，都已難以找到「792」相關的討論。

他說：『這樣的一個趨勢它本身對中國政府來說，其實是一個社會的信心危機，那麼第二個面向其實是很多相關的討論，都會直指中國在提供社會福利保障或者創造就業機會，提升收入等等面向上面具體的治理失能的問題，所以人口的討論，其實很容易轉化成為對於中國治理能力的挑戰，這也讓中國官宣上面強調的，中國仍然有很好的發展前景，提供了一個很難去辯駁的說辭，我想這些都是它在這個階段，會被屏蔽討論的很重要的原因。』

從強制節育走向強制生育？

只是眼看年輕人持續不婚不育，反映出中國政府近年來鼓勵婚育的政策明顯效果不彰，王占璽就認為，接下來可能還要觀察中國是否會祭出強制生育的手段。

他說：『我們在這個政策上面一直關注的，其實是中國政府是不是可能走向強制生育，以前是強制節育，未來會不會走向強制生育的路線？其實這曾經在人大跟政協的討論當中零星的出現過，不過，目前看起來它並沒有成為一個正式的政策選項。』

生育率低迷 青年對國家治理投不信任票

王占璽說，中國生育率的持續低迷，實質上是青年群體對現實環境與國家治理投下的不信任票。如果政府無法解決經濟下滑與治理失能的根本問題，只想單靠行政干預或微薄補助，恐難以力挽狂瀾，扭轉中國人口結構崩塌的危機。