中國新生兒數創新低 學者：退回乾隆初年水準

中國國家統計局19日公布攸關國力的重要指標。中國國家統計局局長康義表示，「全年國內生產總值140萬兆1879億元，按不變價格計算，比上年增長5%。」

經濟成長保5，達到兩會2025年預期目標，統計局還補充，就業情勢穩定，全國城鎮失業率平均為5.2%。只是中國很快就會面臨缺工問題，因為人口正迅猛凋零。

康義指出，「年末全國人口，這是包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員，是14億489萬，比上年末減少339萬人。」

廣告 廣告

中國人口總數連續4年下滑，因為「生不如死」。全年出生人口792萬人，但有1131萬人死亡，人口連續4年負成長。

北京當局已經在2015年結束一胎政策，但是儘管政府催生10年，還是推不動年輕人「增產報國」，2025年新生兒人數寫下建政以來新低，人口組成更是急速老化，60歲以上佔了全國人口23%，突破3億人。

有專家分析，孩童是超級消費者，中國出生率低迷將讓內需持續疲軟，而勞動力萎縮、養老負擔又增加，更會疊加阻礙經濟發展，也將是北京當局強國路上的燙手山芋。