中國新一代主力戰機現身? 成飛年度總結首現「文鰩」中媒：在對應殲-36

解放軍戰機全新代號「文鰩」，其排序與過往的「猛龍」殲-10、「威龍」殲-20並列。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

[Newtalk新聞] 中國軍事評論帳號「矚望雲霄」近日發布文章指出，成都飛機工業集團在 2025 年度總結中，首度公開一個全新代號「文鰩」，且其排序與過往的「猛龍」殲-10、「威龍」殲-20並列，顯示其定位被視為新一代主力機種。

文章認為，「文鰩」很有可能是傳聞中超越殲-20 的新一代「重型隱形戰機」，也就是「殲-36」，圖為解放軍主力戰機殲-20。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

文章指出，成飛集團過往在官方文件中，僅會將真正作為國防核心任務的戰機並列於年度成果中。因此，「文鰩」很大機率不是單純的輔助裝備或既有無人機系統的延伸。文章分析認為，這個新代號實際指向的，極大可能是傳聞中的新一代「重型隱形戰機」，也就是「殲-36」。

文章指出，「文鰩」所代表的是一種從設計初始就設定為「全能型」的作戰概念。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

文章指出，「文鰩」所代表的是一種從設計初始就設定為「全能型」的作戰概念。相較於殲-16被形容為在原有架構上不斷加掛武裝的多用途戰機，新世代機型則被賦予同時整合制空、攔截、對地打擊與指揮管控等任務的角色，不再只是功能疊加，而是一次完成。

該文指出，在機體設計上「文鰩」採用更寬大的翼身融合布局，與殲-20 偏向修長線條的設計有所不同。這樣的構型，除了有助於維持隱身，也能提供更大的內部空間，容納更深、更寬的內埋彈艙與更充裕的燃料配置，提升航程與掛載彈性。

「文鰩」一方面具備高速巡航與遠距攔截能力，另一方面，在不外掛武器的情況下，也能執行精準對地或對海打擊。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

文章認為，「文鰩」戰機被設定為「多合一」的平台，一方面具備高速巡航與遠距攔截能力，可擔任制空與截擊任務；另一方面，在不外掛武器的情況下，也能執行精準對地或對海打擊。此外，戰機內建的感測與管控系統，可在編隊中扮演「空中指揮節點」，引導無人機群協同作戰。

「文鰩」名字的象徵意涵也十分鮮明，原文引述《山海經》中「文鰩魚」是魚身鳥翼、夜間飛行的特徵，對應到現代空戰，代表的就是跨空域作戰能力與高度隱蔽的概念。

《山海經》中「文鰩魚」是魚身鳥翼、夜間飛行的特徵，對應到現代空戰，代表的就是跨空域作戰能力與高度隱蔽。圖為殲-20 匿蹤戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

「矚望雲霄」認為，殲-10 解決的是自主研發「從無到有」的問題，殲-20則象徵在匿蹤世代中與強權並行，而「文鰩」所指向的，則是透過單一平台整合多方作戰能力，建立出新的空中作戰模式。

