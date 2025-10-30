中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老
中國在《黑神話：悟空》之後許多同樣 3A 級動作冒險作品接連誕生，本次介紹的《長生：白夜無名》則由中國長生工作室 29 日在中國 Bilibili 等各大社群網站公開，一款流暢的架空明朝單機動作冒險新作，7 分鐘實機預告展現細緻景色、對敵人的流暢斬殺與 BOSS 戰刺激對刀等內容。
《長生：白夜無名》設定在架空的明朝，皇帝成立了尋找長生不老藥的秘密機構，主角作為其中密使將闖入深山密林機關重地，尋找長生秘機。
遊戲畫面以 UE5 引擎開發，展現出細緻的光影、洞窟與雕刻的精緻做工、本作並沒有「跟風」選擇近年流行的類魂系戰鬥系統，而是設計了一套圍繞動作交互與資源轉換的陰陽虛實戰鬥系統，鼓勵玩家進行攻防戰鬥，在主角閃避與格擋時將累積顏色較淺的「虛」值，主動進攻造成傷害則能將「虛」值轉化為「實」值，當「實」滿格時完成「虛實」轉為「殺意」，主角就能直接進行斬殺動作，殺意的使用對小兵跟 BOSS 消耗量不同，對 BOSS 需要更長時間的累積殺意完成斬殺。
開發團隊透漏遊戲將需要 40~50 小時完成，《長生：白夜無名》將採取章節制流程，玩家可在解鎖關鍵劇情後進入下一個區域，已經完成的區域也可隨時使用捷徑探索，尚未詳細對設定內容、主角的機構單位設定等做更詳細的敘述，遊戲也尚未有發售預定時間。
