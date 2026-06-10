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中國於台灣東部海域「執法」結束 點驗船舶198艘次、糾正3艘次

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中國福建海事局發布「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動示意圖」。翻攝福建海事局
中國福建海事局發布「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動示意圖」。翻攝福建海事局


中國交通運輸部今天（6/10）傍晚發公告表示，「交通運輸部台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動圓滿結束」，聲明稱本次行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違章違法行為3艘次。

根據新華社，中國交通運輸部聲明表示，交通運輸部6月6日至10日組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局，共同執行台灣東部海域海上交通專項執法和掃測行動，開展海上巡航執法，掃測台灣東部等重點海域。

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2026年6月9日，因應中國海警船假冒管轄權向航經台灣周邊海域的國際商船貨輪廣播，我海巡「長濱艦」艦長向韓籍S輪中英文廣播，強調此為中華民國海域，中國沒有主權權利與管轄權，不必理會中國公務船廣播。海巡署提供
2026年6月9日，因應中國海警船假冒管轄權向航經台灣周邊海域的國際商船貨輪廣播，我海巡「長濱艦」艦長向韓籍S輪中英文廣播，強調此為中華民國海域，中國沒有主權權利與管轄權，不必理會中國公務船廣播。海巡署提供

聲明稱這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」，批日、菲此舉是對「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。

聲明稱行動出動中國萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪，共同執行行動。

聲明指出，行動包括點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上違法違章行為，維護通航秩序；查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼信息，開展台灣東部海域掃測作業；海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行巡查。

根據該聲明，此次行動「總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違章違法行為3艘次」，｢強化了我國台灣島以東海域巡航執法和交通管控能力，進一步提升了海上交通安全保障水平」。

根據我海巡署週二（6/09）新聞稿，當天上午11時，中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，於彭佳嶼東方40浬（我國限制水域外12浬）持續向北遠離我海域，期間中國公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊。

我海巡艦艇則同步向航經之商貨輪廣播：「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向臺灣海巡艦艇聯繫。」

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