中國施壓反促高市早苗眾院大獲全勝 親中政黨痛失7成席次

日本自民黨在8日的眾議院選舉中取得大勝。中國去年11月因日本首相高市早苗的台灣有事論而對日本採取報復行動，但對日加劇軍事與經濟脅迫，反而在某種程度上促成高市勝選，與中國關係友好的政黨也失去了7成席次。

威脅對日選民無效 中方怎麼看結果？

綜合日經等日媒報導，東京大學教授兼中國專家、現代中國學會理事長阿古智子9日對選舉結果評論：「感受到中國威脅（的選民陣營）贏得了龐大多數席次」，中國可能不得不為日本「修憲強軍的全面辯論」做好準備，日方甚至可能進一步重新檢討非核三原則。

日本前外交官、曾任日本駐澳大使的山上信吾在X上發文寫道：「昨天選舉的隱藏議程是針對中國的。面對敵對行動和一波又一波的經濟脅迫，日本該默不作聲還是挺身而出？日本人民顯然選擇了後者。現在正是高市首相和聯合政府進行強韌外交活動、加強國防和情報工作的時候。」

中國外交部發言人林劍9日在被問到怎麼評論高市勝選時表示：「我們敦促日本執政當局，正視而不是漠視國際社會的關切；走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍；恪守中日4個政治文件，而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。」

林劍強調：「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移。」

親中政黨一敗塗地 沖繩也被自民拿下

傳統上，立憲民主黨和公明黨都與北京保持著較友好的關係，尤其是公明黨。這兩黨在選舉前夕組成的「中道改革聯合」在此次選舉吞下大敗，失去了約7成的席次，兩位黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫9日皆公開表示，願意引咎辭職。齊藤曾於去年4月下旬率領公明黨訪中團前往北京，並與中共中央政治局排名第3的常委王滬寧會面。

對中立場同樣較為溫和的日本共產黨與令和新選組也遭受重挫，兩黨在選前原本各擁有8席，但這次分別只剩4席與1席。作為對比，民族主義色彩濃厚且對中鷹派的參政黨從2席躍升至15席。值得注意的是，作為中日衝突首當其衝的沖繩縣──自民黨在該縣全體4個選區告捷，這是自1996年以來的首次。

中國問題專家利明璋（Bill Bishop）針對選舉結果表示：「觀察中華人民共和國的宣傳系統最終開始停止對日本適得其反的欺凌和脅迫，將會是一件很有趣的事情。」

不過阿古預期，中日關係未來將面臨「艱難」時期，她希望日本能建立一個穩固的敘事，以民主與二戰後和平主義的歷史傳承為根基來對抗中國，同時在美國總統川普挑戰華盛頓自身建立的國際秩序之際，不要只是單純跟隨美國政策，「雖然強化威懾很重要，但一個和平的國家是有必要的。」

