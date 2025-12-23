中國施壓日本成效低！部分國家對中不信任

▲中國外長王毅出席東協外長會議時表示，歡迎越南成為金磚夥伴國，並支持其儘早加入上海合作組織。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事」論，引發中日關係高度緊張，日媒披露，中國外交部對國際社會發起宣傳攻勢，散播批評日本觀點和台灣是中國一部分的論述，雖然僅有少數國家認同此觀點，但預計中國仍會持續進行此類外交活動。

據日本產經新聞報導，中國外交部長王毅8日在北京與德國外交部長會面，援引《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等，強調台灣是中國領土；3日則會見法國外長。自11月19日訪問中亞以來，他已直接向亞洲、中東和歐洲至少12個國家的外長提出訴求，表示「願與各國共同維護『一個中國』原則的國際共識」。此舉是為了制衡高市早苗，並擴大國際社會對一個中國原則的支持，該原則認為台灣是中國的一部分。

但產經新聞指出，依據北京市委機關報《北京日報》報導，目前公開跟進中國立場並批評日本的，僅限於北韓、俄羅斯、巴基斯坦與緬甸等國，顯示中國政府宣傳戰的效果有限。

北京外交消息人士稱，中國頻繁使用「經濟脅迫」手段，如呼籲暫緩赴日旅遊、縮減航班等，導致部分國家對中國的不信任感日益增加。

報導也提到，王毅依照慣例將在明年初訪問非洲，屆時他極可能進一步尋求非洲各國支持中國「兩岸統一」的主張，後續是否有國家表示認同，仍需密切注視。

