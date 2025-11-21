中國施壓日本有多瘋狂，股價因「辱日」漲停！謝金河示警：希特勒也曾壓力測試

自中國駐大阪總領事薛劍對日本首相高市早苗提及「台灣有事」的發言，發表「斬首論」引發國際撻伐後，中日雙方衝突持續升溫，中國更祭出「禁遊令」，呼籲公民暫時勿前往日本。對此，財信傳媒董事長謝金河19日盤點雙方衝突對日本股市及企業造成的影響後，今（20）日再於臉書以「中日衝突的蝴蝶效應」為題，中國持續對日本施壓，許多場景都曾在台灣發生過，這是新型態的壓力測試；他更預估，中日衝突會步步升高，全世界都會被捲進去。

謝金河昨日指出，近日，日本依靠中國觀光客消費的企業，股價都慘跌，包含伊勢丹百貨下跌11.3%、無印良品跌9.39%、資生堂跌9.98%，另外Uniqlo、KOSE（高絲）、高島屋及經營迪士尼的東方集團股價也都明顯下跌。他今則在新貼文中提到，就連中國股市也出現有趣效應，在深圳上市的一家居家寢具業者，過去這家傳統產業的企業股價平穩，市場很少人注意，未料卻因為名字讓股價居然連續上漲8支停板，這家公司叫孚日股份，被解讀為「俘虜日本」，股價從3.9漲到13.97元人民幣。

謝金河指，出此次中日衝突加劇，中國對日本的壓力持續升高，很多場景都曾經在台灣發生，如中國黃海海域演習、禁止旅遊令、禁止日本水產品輸入，以及網路上的反日言論等，中國把民族情緒拉升到最高。中國把霸凌台灣的招勢全用在日本身上，這是新型態的壓力測試，日本能否挺得住，攸關未來日本的大運，而中國戰狼升高恐嚇，更喊出「日本執意摻和台灣，那就一併解決！」

謝金河直言，這使他想起希特納強力擴軍，說亞利安人是最優秀的民族，開始沒收猶太人財產，期間他不斷的壓力測試，到1936年柏林奧運會，希特勒給全球一個題目，所有猶太運動員不能參加柏林奧運會，美國為此問題吵成一團，最後息事寧人，只有一個籃球選手「偷渡」。當年希特勒坐在閱兵車上，儼然是世界的霸主，不斷給大家壓力測試，到了英國張伯倫低頭，世界大戰就爆發了，「這次中日衝突會步步升高，全世界都會被捲進去！」

