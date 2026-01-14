中國施壓歐洲各國「禁台灣政要入境」 外交部批卑劣

台北市 / 綜合報導

英國媒體《衛報》報導，中國向歐洲各國發送「外交照會」，內容引用《申根邊境法》和《維也納外交關係公約》，聲稱我國政治人物赴歐訪問，會破壞中歐關係，中國要求歐洲各國拒絕台灣現任以及前任正副總統入境；《衛報》也指出，中方還批評歐洲縱容副總統蕭美琴在議會大樓發表「台獨分裂演說」，指的就是去年11月蕭美琴在IPAC峰會的演講；對此，外交部回應，我國高層赴歐訪問，完全與中國無關，譴責中國打壓台灣國際空間的卑劣行徑。

副總統蕭美琴(114.11.7)說：「歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主。」副總統蕭美琴去年11月現身歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟IPAC峰會，更連結台歐處境，以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，現場各國議員忍不住紛紛起立鼓掌，但如今也傳出中國似乎對此相當不滿。

英國媒體《衛報》13日以，中國施壓歐洲各國禁止台灣政治人物入境，否則將被視為跨越「紅線」為標題發布報導，內容指出根據6名外交官和官員指出，中國曾透過駐北京大使館，或直接向歐洲各國首都政府發送「外交照會」，內文引用《申根邊境法》，聲稱非歐盟國民入境的條件之一，是「不會對任何成員國的國際關係構成威脅」，因此要求歐洲各國，拒絕台灣現任以及前任正副總統入境，還援引《維也納外交關係公約》，要求禁止台灣人進入政府大樓，中方更直指歐洲縱容我國副總統蕭美琴，在議會大樓發表演說宣揚台獨分裂主張。

《衛報》指出中方所說的，就是蕭美琴去年在IPAC峰會上的致詞內容。副總統蕭美琴(114.11.7)說：「台灣海峽的和平，對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力，單方面改變現狀的立場始終如一。」

針對中國對歐洲各國的施壓，我國外交部也發布聲明，我國高層赴歐盟國家訪問，有助台歐互惠互利關係發展，完全與中國無關中國更無權置喙，反觀中國對各國採取各種脅迫手段，才是真正破壞歐洲國際關係的一方。外交部也強調，嚴正譴責中國打壓台灣的國際空間的卑劣行徑，也將更加堅定與理念相近的國家攜手合作。

