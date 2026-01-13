中國施壓禁止台灣政要入境！歐洲11國受要脅

▲副總統蕭美琴去年站上歐洲議會演說，引發中國跳腳。（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國對台灣外交施壓頻頻，英國媒體《衛報》13日引述多名外交官及官員說法，中國官員近期向歐洲多國推出「法律建議」，或向各國大使館提出「外交照會」，要求禁止台灣政治人物入境，甚至要求歐洲多國禁止承認台灣外交護照，有11國因接納台灣台灣政要入境，而被中國點名要脅。

根據衛報報導，歐洲外交官與政府部門表示，中方官員向歐洲駐北京大使館提出外交交涉，或透過當地大使館直接向歐洲各國政府警告，要求歐洲國家不要「踐踏中國的紅線」。

廣告 廣告

報導提到，中國官員的接觸方式各有不同，有些針對單一國家，有些則針對群體；有些透過書面「普通照會」，有些則是由外交人員親自傳達。這些行動發生在 11 月與 12 月，主因是針對近期台灣官員，包括現任副總統、外交部長及前總統的歐洲行程所做的回應。

《衛報》看到的一份照會中提到，北京自稱「尊重歐洲方面制定與執行簽證政策的主權」，但聲稱存在「制度漏洞」，導致台灣政治人物頻繁訪問。中方引用了多項歐盟法律規章，其中包括《申根邊境法》（Schengen Borders Code）。該法律規定非歐盟公民入境前提是「不得對成員國的國際關係構成威脅」，暗示若一個歐洲國家允許台灣官員入境，將損害該國與中國的雙邊關係。

中國官員暗示，允許台灣官員進入歐洲國家將威脅該國與中國的國際關係。在某些案例中，中方還引用了《維也納外交關係公約》，或建議歐洲國家效法聯合國，禁止所有台灣人進入政府辦公大樓。

國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，「北京對這項規章的應用與解釋非常大膽。北京認為歐台關係威脅了歐中關係，但這完全不是歐洲的認知或現實」，馮儒莎指出，「我認為這是另一種讓成員國感到不安的方式，讓他們擔心與中國的關係可能面臨風險……北京深知部分歐盟成員國目前非常渴望吸引中國投資。」

衛報還提到，中國的外交照會指出，歐洲國家應拒絕台灣簽發的「外交護照」，並「禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸與交流，踐踏中國紅線」。

照會中提到，「中方希望歐盟與歐洲國家能從中歐關係與雙邊關係的大局出發，做出拒絕台灣所謂總統或副總統（包括卸任者）入境的政治決策」；名單中亦列出了其他官員。

這份照會點名台灣官員曾訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞及愛爾蘭，稱這些訪問「嚴重破壞中歐關係」。其中特別提到歐盟放任蕭美琴在歐洲議會大樓發言，宣揚台獨分裂主張，指的是蕭美琴在布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會上的演講。

衛報提到，挪威與芬蘭外交部證實曾收到此類照會，並表示與台灣的簽證規定是由相關申根機構決定的。英國外交部發言人則表示：「入境英國的許可由我們自身的法律與移民規則決定，這同樣適用於來自台灣的人士。」

台灣外交部告訴衛報，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。中國對他國採取的各種脅迫手段及其對台武力威脅，破壞了全球及印太地區的和平穩定，威脅到歐盟的直接利益，才是破壞歐洲國際關係的真正力量。中國的行為應受譴責。

衛報指出，中國提出的「精確建議」在法律上被認為站不住腳，但其警告語氣仍讓一些小國感到壓力。

報導指出，儘管歐盟在台灣地位上不採取立場，並與北京維持正式關係，但歐盟也透過議會外交與貿易與台灣維持堅定的非官方關係。柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析師宋高祖（Claus Soong）表示，這種不尋常的舉動符合北京長期以來的策略，利用一切可能手段阻止各國與台灣深化合作。北京正盡其所能地向歐洲傳達，在讓台灣官員入境前要想清楚。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蘋果新版Siri將攜手Gemini模型！華爾街明星分析師這樣看

伊朗將公開處決示威者？26歲男被控向真主宣戰 家屬收處刑通知

不敢去委內瑞拉？中國2超級油輪半路回頭 小粉紅炸鍋喊航母