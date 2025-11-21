中國施壓超瘋狂！ 「辱日股」漲停 謝金河：像對台灣一樣霸凌日本





日本首相高市早苗發表「台灣有事」說法，引發中日緊張局勢升溫，中國官方透過外交、觀光等多種途徑施壓，從宣布暫停赴日旅遊，到在黃海大規模軍演、禁止日本水產品進口，對此財信傳媒董事長謝金河分析，從上述跡象能發現中國正在升高民族情緒，藉此擴大外交與政治攻勢，策略是將過去霸凌台灣的招勢全用在日本，這是新型態的壓力測試，一連串「反日」行為也讓某些企業從中受惠，例如名字聽起來像「俘虜日本」的孚日股份，股價也因此翻漲數倍。

廣告 廣告

謝金河在臉書表示，隨著中日衝突加劇，來自中方的壓力也持續升高，包括禁止旅遊令、黃海海域演習、禁止日本水產品輸入等，以及網路上出現許多反日言論，很多場景都曾在台灣發生，顯然中國把民族情緒拉升到最高，此次對日本採用的策略比照以前如何對台施壓，藉此擴大外交與政治攻勢。

根據他的說法，中國股市近日也出現「民族情緒效應」，例如深圳上市、原本鮮少受到關注的山東家用紡織企業孚日股份，因名稱被部分網友解讀為「俘虜日本」，意外成為愛國個股，股價短時間內連拉八根漲停板，從3.9元人民幣飆升至13.97元，成為民族情緒外溢的象徵案例。

謝金河指出，隨著中日對立加劇，中國戰狼式言論再度升溫，近期更出現「日本執意摻和台灣那就一併解決」的強硬表態，這些言論不僅是外交喊話，還可能是中國對日本的「壓力測試」，日本能否承受這股情勢升高，將成為未來東亞局勢的關鍵。

他還將當前局勢與二戰前夕進行對比，1930年代的德國在希特勒主導下高舉民族主義，包括推動軍事擴張，還對猶太人進行壓迫，並以不斷的外交挑釁試探國際社會底線，例如1936年柏林奧運禁止猶太選手參賽引發國際爭議，但最終各國多選擇息事寧人，直到英國張伯倫對德讓步，一連串的妥協最終未能阻止戰爭爆發。

謝金河認為，當前中日衝突雖尚未走到軍事對抗，但升級跡象已非常明顯，如果事態持續擴大，恐將波及整個國際局勢，全球都可能被這場新一輪的戰略對抗所捲入，需要密切關注情勢發展。

（封面示意圖／Pixabay）

更多東森財經新聞報導



AI實戰成顯學 臺中市企業AI應用學院課程紮實

公托師虐童勒脖掐臉只受薄懲！ 其父竟曾任社會局課長

勞動部要求「勿密集開庭」！ 1理由讓法官、檢察官哭笑不得