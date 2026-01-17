中國施壓阻企業採購 傳輝達暫停H200晶片生產

中國阻擾輝達H200晶片進口，傳輝達已經暫停生產。路透社



人工智慧（AI）晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）去年12月獲准出售H200晶片給中國客戶，但傳出又踢鐵板。《金融時報》今日（1/17）報導指出，在中國政府的阻擾下，輝達已經暫緩H200晶片生產。

《金融時報》引述兩名知情人士指出，儘管川普政府近日正式批准輝達H200晶片銷往中國，但中國海關卻在實際操作上阻擋晶片進口流程。由於可能面臨出貨和庫存損失風險，輝達的晶片製造商和供應商已暫緩H200的生產。

根據該報導，輝達原本預期中國客戶會下訂超過100萬顆H200晶片訂單，而其生產商也已經全面啟動製造，並預計在3月初交貨。

科技媒體The Information日前報導指出，中國政府告知部分科技公司，僅在「特殊情況」才會批准企業採購H200晶片，顯示北京當局對全面開放市場仍持謹慎態度。

路透社則引述3名知情人士透露，中國海關總署本週已下達指令，輝達的H200晶片不得進入中國。

輝達去年中旬獲川普許可販售特供中國市場的降規版H20晶片，卻遭北京官方下令禁止企業訂購。

去年12月初，美國總統川普宣布將允許輝達銷售更先進的H200晶片至中國市場，並將向輝達收取25%營收分成。

H200晶片是目前僅次於Blackwell系列的輝達次佳產品，比剛推出的Rubin產品落後約兩個世代。美國對中鷹派人士擔憂，允許中國企業取得H200晶片恐助長中國軍事實力，侵蝕美國在AI領域的優勢。

