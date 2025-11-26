中國施壓高市早苗「台灣有事論」 賴清德：這不是一個大國應有的作為

記者盧素梅／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢，針對「台灣有事」表態將行使集體自衛權，引起中國強烈反彈，祭出多項制裁手段，導致中日關係緊張。對此，賴清德總統今（26）日表示，高市早苗基於維護印太和平穩定，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

賴清德今天投書美媒《華盛頓郵報》，宣布台灣將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。賴清德並在上午舉行「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並舉行記者會並親自主持，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、顧立雄、經濟部長龔明鑫皆出席。

有媒體詢問，高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國已對日本採取各種措施，台灣如何在國際扮演角色？召開國防預算記者會想傳達什麼訊息？賴清德表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，在國會答詢也是基於這個立場，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

賴清德並表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，所以才在跟川普以及大陸國家主席習近平見面時分別提出來，她在國會答詢也是基於這個立場。

賴清德強調，所以希望中國能了解印太的和平穩定，印太地區每個國家都有責任，特別是中國作為印太地區大國，要能體現大國的責任，「動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任大國應有的作為」。

