中國施壓高市「台灣有事」說 賴總統：不是大國應有的作為

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」說加大施壓，祭出經濟、旅遊等多方面反制。賴清德總統今天(26日)表示，高市早苗是基於維護印太和平穩定，才提出相關說法，他認為中國動不動對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，不是大國應有的作為。

賴清德總統26日召開記者會，提出「守護民主台灣國家安全行動方案」，全面應對迫切的國安威脅，守護「民主台灣」。

會中有媒體問及，日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國強烈反彈，近來發動軍演與經濟脅迫等各項措施，在此情勢下台灣扮演什麼角色？以及想向國際傳達何種訊息？

賴總統表示，高市早苗基於維護印太的和平穩定的立場，才會與美國總統川普及中國國家主席習近平會面時，分別提出她的看法，他相信高市早苗在國會的答詢也是基於這個立場。

總統說，他希望中國能夠了解，印太的和平穩定是每一個國家的責任，尤其中國應該體現大國的責任。總統說：『(原音)特別是中國作為印太地區的大國，要能夠體現大國的責任。動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。』

另外，對於美國總統川普與中國國家主席習近平近來通話，有媒體關切，台灣如何看待川普上任至今對台灣的安全支持，以及是否擔憂「川習會面」會損傷台灣利益？

賴總統對此表示，最近川普亞洲行之前，特別強調「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」，他認為這短短兩句話道盡一切。

賴總統指出，台灣與美國的關係堅如磐石，台、美在經貿合作上更有非常大的合作的潛力，台灣希望藉由這次對等關稅的談判，不僅平衡台美貿易逆差，也能深化台美貿易合作。總統並說，他對後續台美關係有信心，因為這有益於台灣跟美國兩國的共同利益，也對區域的整體利益有幫助。(編輯：陳士廉)