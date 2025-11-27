中國施壓 日本改口了？高市早苗稱「無立場認定台灣地位」黃暐瀚用大谷翔平比喻：外界搞混了兩個議題
日本首相高市早苗面對中國施壓仍不改口 舊金山和約讓日本對於台灣的未來沒有發言權
日本首相兼自民黨總裁高市早苗在黨魁討論會上表示，日本對台灣「無立場認定法律地位」，引發外界質疑是否改口先前「台灣有事就是日本有事」的立場。政治評論員黃暐瀚解析，「就好像問大谷翔平會不會打羽毛球」的生動比喻，直指外界把兩件完全不同的事情混為一談。他強調，高市並未撤回11月7日的國會發言，「舊金山和約與台灣法律地位」和「存立危機事態」是完全不同的兩個議題。
高市早苗重申：日本無立場認定台灣法律地位
共同社與富士電視台報導指出，高市早苗在黨魁討論會中闡述日本對台立場，日台之間保持的是「非政府層級的實務往來」。高市強調，由於日本在舊金山和約中已經放棄相關權利，因此對於台灣的法律地位問題，日本並無立場表態。
當立憲民主黨黨魁野田佳彥追問，若台灣發生緊急狀況，日本如何判定是否構成「存亡危機事態」時，高市回應表示，這類判定必須視實際情勢而定。她說明，政府會根據當下的具體狀況，整合各方情資後做出綜合研判。
高市強調，她的回答完全符合日本政府的一貫立場，「既不多也不少」，並無任何偏離或改變。
黃暐瀚：這是兩回事！沒有改口也沒撤回
針對外界質疑高市早苗是否改口，黃暐瀚指出，「先前所講的是台灣有事、日本存立危機事態，所以啟動集體自衛權，這跟舊金山和約、台灣法律地位，完全無關，完全無關。我不知道為什麼會把兩件不同的事情湊在這裡。」
黃暐瀚以生動比喻說明外界的混淆，「就好像是問大谷翔平會不會打羽毛球，是不是？」他強調，這是因為野田佳彥在國會詢問高市對於先前發言是否要做修正，結果高市的回答是「沒有要做修正」，反而更進一步確定「我在11月7號的國會詢答的內容，跟日本政府統一見解是一樣的，所以既不多也不少，沒有撤回發言」。
舊金山和約與存立危機事態：兩個不同議題
黃暐瀚進一步解釋，關於「無立場認定台灣法律地位」的說法，是因為高市表示「在二戰結束之後，舊金山和約已經讓日本對於台灣未來的狀況沒有發言權，所以我不會去發言」。
但這與11月7日的核心發言完全是兩回事。黃暐瀚指出，「可是你問我，我的答辯內容當中，有關於海上封鎖跟存立危機事態等等，我是誠實回答，我現在目前沒有要撤回這個說法。但是未來會不會真的造成存立危機事態跟集體自衛權，要看實際狀況而定，依具體狀況來做綜合判斷。」
黃暐瀚總結，「台灣有沒有什麼法律地位不重要，因為那一天11月7號講的就是說，如果台海被軍事封鎖，日本會有影響，可能會觸及到存立危機事態。」
面對中國施壓仍不改口 黃暐瀚：蠻驚訝的
黃暐瀚透露，在這段期間，日本政府遭受到來自中國的「全面施壓」——觀光客不去、水產不買，壓力確實很大。他坦言，「哪一天突然跑出來講說，11月7號的發言是我個人的見解，不是日本政府的見解，而且我收回這句話，我都不會覺得意外，因為這個施壓確實蠻大的，觀光客不去、水產不買。」
黃暐瀚表示，「可是我倒蠻驚訝到現在為止，高市的定調就是不會撤回，不改變11月7號的說法。」
小泉進次郎訪與那國島 日本防衛布局成形
黃暐瀚也連結了另一個重要動作，如果臺海被軍事封鎖，日本可能會觸及到存立危機事態，「不然小泉進次郎去與那國島幹什麼？」他指出，日本的防務大臣（國防部長）跑去與那國島說要射飛彈，中國大陸也是非常生氣的。
