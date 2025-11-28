中國旅客不來，日本觀光慘？老牌燒肉店崩潰喊「請幫幫我」秀1張照片爆紅了

日本一家燒肉店絲毫不受「禁日令」影響。示意圖／取自免費圖庫pixabay

日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動，更有不少中國航空推出免費退票的措施，讓外界擔憂日本經濟恐大受打擊。不過，最近不少業者都分享近期業績並沒有明顯下滑的跡象，更有老牌燒肉店忙得宣告必須關店1天讓員工們好好休息。

在地老牌燒肉店忙到急關店休假1天！

自從中國執行「禁日令」，外界都關注「赴日旅遊的中國遊客人數可能減少」的情況下，是否會重創日本旅遊經濟，但現況卻比外界想象得大不相同。根據日媒NewSphere報導，日本大分縣別府市經營已有54年時光的老字號燒肉店「別府燒肉春香苑」的客流量顯見沒有受到影響，反而忙得不行。

「別府燒肉春香苑」11月26日在社群平台X上PO出一張營業額照片，只見當天的來客數為98組，共227位客人，雖然總營業額數字被遮住，但從來店客數來看，可以推測店家仍維持著穩定的收益，店家還在文中幽默笑道：「不再有來自中國的旅遊，我好像要崩潰了。請幫幫我(T^T)，明天要休息了！」

日本一家老牌燒肉店即使在平日依舊忙碌。圖／翻攝自X／@syunkoenbeppu

業者接受報導採訪時表示：「我們原本就沒有特別多的中國客人」，而是靠著當地居民的支持持續經營多年，雖然業者坦言並不確定外國旅客是否減少，但也表示客流量在實際感受上並沒有特別增加或減少，目前還是持續穩定地有客人上門。

PO文曝光後頓時引起熱議，不少在地人紛紛留言表示：「這間就算沒有中國客人也很紅哦」、「不是，這個很火爆啊！98組227人的顧客單價是多少？辛苦老闆了，好好休息吧」、「這98組227名客人，感覺是會要崩潰的是體力啊」、「看菜單的話，根本是良心店家啊！我很樂意去消費哦」、「我上週末在別府住了2晚，包括中國人在內的遊客還是相當多啊，現在也沒有特別不來的感覺」、「這家店的午餐也很便宜，整體價格合理，味道也很好。即使中國人不來，也是在當地人中非常有名的店哦！」

高市早苗答詢引發中日關係緊張始末

日本首相高市早苗11月7日在國會暗示「若中國攻擊台灣，東京可能採取軍事層面的因應措施」。此言一出立馬引發北京強烈不滿，並透過外交管道抗議，中國官媒也陸續報導，至少2部日本電影的上映被推遲，許多文化交流活動緊急延期或中止，北京日前也正式建議國民避免赴日旅遊。

消息傳出後，中國各大航空公司也推出免費退票措施，許多團客紛紛取消日本行，讓許多中國旅遊社苦不堪言，不過日本觀光廳則指出，目前只有約12%的中國旅客是參加團體行，遠低於10年前的4成以上。對於中國實施的一系列反制措施，日本經濟安全大臣小野田紀美更是老神在在地回應：「過度依賴一個會在不滿時發動經濟脅迫的國家，是非常危險的。」



