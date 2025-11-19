中國旅客不去日本改飛首爾 韓國網友嚇壞

▲在日本新任首相高市早苗發表「台灣有事」的言論後，中國不滿進行反制措施，中國民眾紛紛取消日本旅遊。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在日本新任首相高市早苗發表「台灣有事」的言論後，中國不滿進行反制措施，並呼籲別去日本旅遊，隨後中國民眾紛紛取消日本旅遊，而韓國則成為替代旅遊地，迅速受到關注。不過這也讓韓國網友相當驚嚇，直呼「求你們別來」。

根據朝鮮日報報導，近期中國境內多家旅行社陸續出現大量取消日本團體旅遊的情況。一名上海旅行社相關人士透露：「日本團體旅遊的取消率超過60%，機票取消的情況也很多。」北京一家旅行社的相關人士則說：「直到週末為止取消率還不算多，但現在突然大幅增加。」

中國政府自14日起建議中國民眾避免前往日本旅行，實質上相當於發布了「限日令」。因此，中國旅行社也陸續通知旅客，若取消日本行程可獲得全額退款等措施。

急劇下降的日本旅遊需求正轉向韓國。根據中國旅遊平台「去哪兒」資料顯示，韓國在本月15日至16日成為中國最受歡迎的海外旅遊目的地，超越了長期位居第一的日本。

同期，購買最多的國際航班機票目的地也以韓國居冠，而搜尋量最高的城市同樣是首爾。接下來依序為泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南、印尼等地。

不過中國遊客轉向韓國，似乎沒有讓韓國民眾感到高興。有不少網友紛紛在朝鮮日報底下留言表示：「別來！求求你們別來」、「你們在我們國家不受到歡迎，別來」、「別來，我們不喜歡你們，你們這些連公共禮儀都不懂的人類，和動物有什麼不同？」、「我們也可以談談介入台灣的議題，他們就會去別的地方……」還有網友表示：「太羨慕日本了，他們（中國遊客）不會去那。」

這次導致大規模取消旅遊的中日衝突，源自於高市早苗有關於台灣的言論。高市早苗在7日的眾議院預算委員會上表示「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」。對此，中國政府要求高市早苗收回言論，但日方未採取任何行動，最終導致中國建議本國公民暫緩前往日本旅遊。

中國是日本最大的海外旅遊客源國。據日本民間研究機構野村綜研的分析師木內登英估算，若中國旅客大幅減少赴日，日本GDP恐下降0.29%，損失金額將達到1兆7900億日圓（約台幣3600億元）。

