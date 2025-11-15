中國旅客不甩警告「爽飛日本」網驚吐大實話

▲中國外交部14日晚上提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，但上海浦東機場飛往大阪的航班仍大排長龍。示意圖，圖為十一連假期間，中國旅客在北京首都機場排隊辦理登機。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本的緊張關係持續升溫，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，向日方施壓。但日本記者走訪上海浦東機場，飛往日本的班機仍大排長龍，不少人直言「對政治沒興趣」。而在社群平台「小紅書」上也有人緊張發問，但許多網友也說：「走在路上根本沒人管你是哪國人」、「真的很危險，日料太好吃，怕吃得長胖了」。

中國外交部14日晚間發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本，理由是日本社會治安不靖、涉及中國公民的違法犯罪多有發生、多起在日中國公民遇襲案件迄未偵破、日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論惡化中日人員交流氛圍等。

日本《朝日新聞》記者15日上午10時到上海浦東機場，發現飛往大阪的報到櫃檯前排起長長隊伍，多是手拿紅色中國護照、拖著行李箱、穿著休閒的觀光客。

一對30多歲的夫婦也向記者表示，他們知道外交部的警告，但不會為此改變行程，被問及原因時，僅簡單說「我對政治不感興趣」。一名20多歲、剛從大學畢業的女生也說知道相關報導，但「政治與我無關」，她也說自己去過包過歐洲等很多國家，從未遇到歧視，在日本尤為安全。

社群平台「小紅書」上，也有許多年輕網友、大學生緊張發文說，剛買好近期飛往日本旅遊的機票，詢問網友要怎麼說服父母讓她去日本。

不少理性網友都直言：「剛從日本回來，啥事兒沒有，到處都是中國人」、「無事發生，不過鄉下好像有熊倒是真的」、「中國主要是因為現在日本政治方面反華太嚴重了，但是日本這面一切照常，普通民眾也沒那麼關心政治」、「日本如果還不安全的話，出國旅遊，還能有安全的地方嗎」、「最多避開山裡或郊外景點，去年我去的時候其實東京路上也有遊行的，但是也不會抓著你問哪國人」。

還有網友吐槽說：「非常不安全，滿大街都是喝了廢水變異的怪獸」、「別去了，真的很危險，我昨天才到都想趕緊回去了，太多好吃的日料，我怕吃得長胖了」。

