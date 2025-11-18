中國旅客取消赴日機票 林氏璧：影響很嚴重

▲中、日兩國關係近期拉警報，日本旅遊專家林氏璧分析，11月的中國團客直接取消訂單，這對日本觀光、旅遊業造成的影響會非常嚴重。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中、日兩國關係近期拉警報，中國在14日發布「避免赴日旅行」後，統計顯示已有超過49萬張中國赴日機票被取消，恐怕將衝擊日本觀光產業。對此，日本旅遊專家林氏璧分析，若此數據是正確的，那代表到今年底，已有超過三分之一的中國遊客取消赴日行程，他認識的日本旅宿業朋友也說，11月的中國團客直接取消訂單，這對日本觀光、旅遊業造成的影響會非常嚴重。

根據中國媒體報導，獨立航空分析師李翰明（Li Hanming，音譯）表示，中國政府14日發布建議民眾避免赴日旅行的通知後，15日起已有49萬1千張大陸飛日本的機票被取消，其中7成是來回機票，且數字還在持續上升中。

航空分析師指出，這次衝擊最大的並非日本航空公司，而是主導中、日航線市場的中國業者。由於5大中日航線承運者均為中國航空公司，因此退票所造成的損失主要落在中方，預估金額可能高達數十億人民幣，其中7成是來回機票。

面對大量的退票需求，中國國航、南方航空、東方航空已緊急宣布，至12月31日前的機票可免費退票或更改。

針對目前退票情形，在17日的取消訂單量為新訂單的27倍，是自2020年初新冠疫情以來最大規模的單日取消潮。2020年2月新冠疫情初期，中國整體運能較2019年同期下滑達71%，創下歷史最大降幅。

對此，日本旅遊專家林氏璧今日在臉書分析，至目前為止，今年中國每月平均赴日人次約80萬人次，以此推算，到年底的一個半月內，原本應該會有120萬名中國觀光客赴日，如果中國媒體報導的退票數據正確，代表已經有超過三分之一的遊客退票，他認為「這只是2天多就退這麼多，接下來如果情勢還持續緊張，退票的人可能會越來越多」。

林氏璧指出，昨天已有日本旅宿業的朋友私下告知，11月的中國團客直接取消訂單了，他認為，雖然這波退票潮，對中國航空公司造成的影響比對日籍航空更嚴重，但對日本觀光業造成的影響，恐怕會非常顯著。

最後他也表示「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來！」

