中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」
高市答詢引發外交風暴？
日本首相高市早苗11月7日在國會暗示「若中國攻擊台灣，東京可能採取軍事層面的因應措施」。此言一出立馬引發北京強烈不滿，並透過外交管道抗議，中國官媒也陸續報導，至少2部日本電影的上映被推遲，許多文化交流活動緊急延期或中止，北京日前也正式建議國民避免赴日旅遊。
消息傳出後，中國各大航空公司也推出免費退票措施，許多團客紛紛取消日本行，讓許多中國旅遊社苦不堪言，不過日本觀光廳則指出，目前只有約12%的中國旅客是參加團體行，遠低於10年前的4成以上。對於中國實施的一系列反制措施，日本經濟安全大臣小野田紀美更是老神在在地回應：「過度依賴一個會在不滿時發動經濟脅迫的國家，是非常危險的。」
街頭觀光景點「感受不大」、日本巴士公司卻損失4000萬
儘管中國政府發出呼籲，但日本多個觀光商圈在近1週內都沒見到明顯起伏，根據法新社報導，東京淺草商圈商家受訪時表示：「因為中國客人變少了，日本客人反而比較容易進來，我們的銷量其實沒什麼下降。」
銀座區某爆紅的烏龍麵店業者受訪時表示，自從中國警告其公民避免前往日本後，他並未察覺銷量有明顯變化，雖然平時排在店門外等待入內用餐的客人中，約有一半是中國人：「當然如果客人變少，對店家來說是令人失望的，但日本客人還是會固定光顧，所以我們並不特別擔心。」
據了解，中國是日本最大的觀光客源之一，根據日本官方數據，2025年前9個月共有近750萬名中國旅客到訪，占所有外國旅客的1/4；根據日本國家旅遊局資料，中國旅客去（2024）年的平均消費比其他旅客高出22%。不過，日本去年迎來刷新紀錄的3680萬名海外旅客，也引發過度觀光（overtourism）影響國內居民生活的憂慮。
綜合陸媒報導，多家中國航空公司計畫自23日起減少往返日本的航班，首當其衝的就是日本旅遊巴士公司，其中東京觀光巴士公司Joyful專務受訪時坦言：「大概快有4000萬日圓（約802萬元新台幣）的損失，中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」為了彌補缺口，公司員已在洽談新合作，並將目標擺在東南亞如馬來西亞、泰國等同樣是旅遊熱門的國家。
對於日本旅遊的影響是否將因此受限，某個8成客源都是中國人的富士山腳下飯店社長受訪時表示，目前已累積約120萬至130萬日圓（約24萬至26萬元新台幣）的取消訂房，其中包括個人旅客：「長期來看多少會受到影響，不過我希望未來能吸引更多其他國家的旅客來訪。」
高市早苗抵達南非「首次出席G20」！是否與李強碰面成焦點
高市早苗已在昨（22）日抵達南非約翰尼斯堡，準備出席她任內首次的G20峰會，她在致詞中說道：「在國際社會面臨複合危機之際，現在正是所有G20成員以共同承擔責任的方式，一同推動課題解決與全球治理建構的時候。」
致詞結束後，鏡頭卻捕捉到中國總理李強面無表情、表情略顯僵硬，而高市早苗是否會與李強接觸、尋求改善關係的可能，也是這次G20峰會備受外界關注的焦點之一。
