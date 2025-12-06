中國旅客誤入日本平交道遇難！家屬「1原因」控告鐵路公司 求償1.39億日圓

山陽電氣鐵道公司營運的列車，非事故列車。（示意圖／達志／美聯社）

日本兵庫縣神戶市垂水區今年1月發生1起事故，當時正在日本旅遊的2名20多歲中國女性，在山陽電氣鐵道公司營運的平交道內被列車撞死。2人的父母遂於本月5日向神戶地方法院提起訴訟，並向山陽電鐵公司與列車司機求償約1億3900萬日圓（約合新台幣2880萬元）的損害賠償。

據日媒《共同通訊社》報導，原告主張，事故現場僅有日文警示標示，2名受害者之所以會站在平交道內，可能是因為誤認停等位置造成。原告指出，儘管訪日旅客增加，但該公司對於危險性高的平交道卻未採取充分的事故防止措施，而司機也未盡到必要的義務。

根據訴狀，事故發生於1月9日下午，2名女性當時站在平交道遮斷機（俗稱柵欄、升降桿）內側。原告強調，2人當時是想通過與鐵道平行的國道上的人行橫道，因此在等候紅燈時，誤判平交道的內外區域與等候信號的位置。

雖然平交道中央附近設有「ここは踏切内です」（這裡是平交道內）的日文標示，但在地理位置與構造上都容易造成誤認，存在極高的誘發事故風險。

原告代理律師在受訪時表示，中國境內鐵路平交道極少，真正知道如何通過的人非常有限。對此，日本兵庫縣南部的鐵路公司「山陽電鐵」的相關負責人則回應稱，由於尚未收到訴狀，無法發表任何評論。

