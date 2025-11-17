中國旅客部不甩「提醒」大排長龍飛往日本！中共文旅部急喊勿赴日

中國文旅部也呼籲民眾暫勿赴日旅遊。 圖：翻攝中國文旅部網站

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在國會答詢時關於「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿。根據央視新聞報導，繼中國外交部14日「提醒中國公民「近期避免前往日本」後，中國文化和旅遊部16日晚間也跟進，「提醒」中國遊客近期避免前往日本旅遊，並要已在日本的中國遊客「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

中國文旅部引用中國外交部14日發布的「出行提醒」宣稱：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化」。並指稱：「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

中國文旅部接著宣稱，鄭重提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日本的中國遊客應「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。如遇緊急情況，可及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。儘管如此，朝日新聞15日報導指出，根據當天上午10點左右在上海浦東機場實地觀察，飛往日本大阪等地的報到櫃檯前，中國旅客仍然大排長龍。

報導提到，從衣著裝扮來看大多數是觀光客，且不乏家庭旅遊及情侶結伴出遊者，人群中不時傳來笑聲。受訪的中國旅客表示，他們知道中國官方的警示，但不打算取消行程。更有人直言「政治上的事與我無關」，並對日本的治安感到特別安心，即使能取消機票，也不打算改變赴日旅遊計畫。

