中國旅客驟減！日媒：觀光業恐面臨長期衝擊
日本首相高市早苗11月7日發表了「台灣有事論」的政治語言，引發北京強烈反彈。大陸外交部遂在同月14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸教育部16日也接著發布留學預警。對此，日本觀光業憂心，該國與北京圍繞台灣問題的緊張局勢，可能會為產業帶來長期衝擊。
據創刊於1897年的《日本時報》援引大阪府關西國際機場（Kansai International Airport）營運方的說法表示，原定12月在該機場與中國大陸（不含香港與澳門）之間的航班數量，較原計畫削減了34%。機場營運方預期，明年1月至3月期間，此類航班將平均減少約28%。
在大阪市內，21家旅館今年剩餘期間由中國籍旅客所預訂的房間中，約有5成至7成遭到取消。大阪觀光局（Osaka Convention & Tourism Bureau）局長溝畑宏在記者會中坦承：「高度依賴中國旅客需求的旅館，正面臨重大的財務衝擊。」
過去，在日本與中國因釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）主權爭議而關係緊張時，以及COVID-19疫情期間，日本的中國旅客數也曾大幅滑落。釣魚臺列嶼目前由日本管理，但中華民國、中華人民共和國皆聲稱擁有主權。
即使如此，今年1月至10月期間，中國赴日旅客人數仍高達820萬人左右，是日本所有外國觀光客來源國與地區中最多的。中國旅客同時也是日本境內消費力最高的族群，對日本觀光市場極為重要。
在京都市內，中國籍旅客在所有外國住宿旅客中的佔比將近2成。京都市觀光協會（Kyoto City Tourism Association）估計，若中國旅客的需求減半，明年1月的旅館住房率可能下降約6%。該協會警告，此負面影響很可能持續至農曆新年假期。
儘管如此，仍有業界人士保持冷靜，因為他們從過往的歷史中學到教訓。位於愛知縣蒲郡市的蒲郡酒店（Gamagori Hotel）這次雖然也受到中國旅行團取消行程的影響，但飯店1名職員透露，目前的狀況「完全在預期範圍內，因為只要日中關係惡化，就會出現退訂潮。我們知道這是一種風險。」
也有業者加強吸引更多不同國家的旅客，而非過度依賴特定國家或地區。東京專門為海外旅客提供巴士服務的「Joyful Sightseeing」公司預估，由於中國旅客取消預訂，12月將損失4,000萬日圓（約合新台幣800萬元），但他們認為這不會大幅影響整體收益，原因是該公司已擁有大量來自歐洲與美國的客戶。公司主管原田友里（Yuri Harada，音譯）表示：「我們可以從中國以外的國家找到新的生意。」
看更多 CTWANT 文章
陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的
爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼
鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 92
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
0403震後重生！太魯閣族人修復立霧山步道 今開放迎客
去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 分鐘前 ・ 發起對話
台中泰安鐵道文化園區 新風貌
台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，工程已於今年10月完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，提供遊客更優質旅遊體驗。觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站週邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，市府於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 15 小時前 ・ 發起對話
【鳳凰城首航3】當地華人超期待！「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音
華航、星宇相繼直航鳳凰城，飛行時間只要12小時，且免轉機，當地3萬僑民超期待！駐美大使俞大㵢親自參加華航直飛鳳凰城儀式時幽默問華航董事長高星潢「我的問題是，怎麼你們怎麼花了這麼久？」直指當地台灣僑胞等到心焦，鳳凰城當地台灣人也說出他們真正的心聲「不用再飛奔趕轉機、怕丟行李」，而且對家裡有高齡長輩的台灣僑胞及外派是一大福音，終於能直飛往返探望家人了。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
MSC榮耀號「禮遇陽台暢飲房」限量體驗 明年3月日韓假期、雙港出發只有4航次
亞洲旗艦MSC榮耀號嶄新推出「禮遇陽台暢飲房」，以輕鬆又有質感的方式，陪旅客展開日韓假期。2026年春季，基隆與高雄各有兩個航次，南北都能就近出發、快樂啟航。七逗旅遊網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
太魯閣大禮大同立霧山 重新開放
記者林中行∕花蓮報導 ０四０三花蓮大地震重創太魯閣峽谷以來，位於偏遠山區的太魯閣族大…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泰國鬆綁買酒禁令！零售店、超市下午能賣酒 試驗性解除180天
泰國是觀光大國，但過去遊客在下午時段想買酒往往會遭到店家拒絕，因泰國自1972年以來禁止店家下午2點到5點、凌晨0點到上午11點這兩時段販售酒精飲料。而為了刺激觀光跟經濟，泰國政府宣布從12月3號試驗台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
春季賞花地圖更新！從東京到華盛頓都有櫻花季，粉色花海超浪漫！
歐美賞櫻成新選擇長線旅遊需求暢旺，歐洲成為國人旅遊的熱門選擇，像是遠在北歐的哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約四月中旬，就以壯觀的櫻花大道聞名，逾200棵櫻花樹同時綻放，將公園染成夢幻粉紅世界，還能遠眺港灣與雕塑美景。美國首府華盛頓也以櫻花聞名世界，每年3月...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話