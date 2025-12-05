中國旅客驟減！日媒：觀光業恐面臨長期衝擊

圖為新冠疫情期間的東京羽田機場。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗11月7日發表了「台灣有事論」的政治語言，引發北京強烈反彈。大陸外交部遂在同月14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸教育部16日也接著發布留學預警。對此，日本觀光業憂心，該國與北京圍繞台灣問題的緊張局勢，可能會為產業帶來長期衝擊。

據創刊於1897年的《日本時報》援引大阪府關西國際機場（Kansai International Airport）營運方的說法表示，原定12月在該機場與中國大陸（不含香港與澳門）之間的航班數量，較原計畫削減了34%。機場營運方預期，明年1月至3月期間，此類航班將平均減少約28%。

在大阪市內，21家旅館今年剩餘期間由中國籍旅客所預訂的房間中，約有5成至7成遭到取消。大阪觀光局（Osaka Convention & Tourism Bureau）局長溝畑宏在記者會中坦承：「高度依賴中國旅客需求的旅館，正面臨重大的財務衝擊。」

過去，在日本與中國因釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）主權爭議而關係緊張時，以及COVID-19疫情期間，日本的中國旅客數也曾大幅滑落。釣魚臺列嶼目前由日本管理，但中華民國、中華人民共和國皆聲稱擁有主權。

即使如此，今年1月至10月期間，中國赴日旅客人數仍高達820萬人左右，是日本所有外國觀光客來源國與地區中最多的。中國旅客同時也是日本境內消費力最高的族群，對日本觀光市場極為重要。

在京都市內，中國籍旅客在所有外國住宿旅客中的佔比將近2成。京都市觀光協會（Kyoto City Tourism Association）估計，若中國旅客的需求減半，明年1月的旅館住房率可能下降約6%。該協會警告，此負面影響很可能持續至農曆新年假期。

儘管如此，仍有業界人士保持冷靜，因為他們從過往的歷史中學到教訓。位於愛知縣蒲郡市的蒲郡酒店（Gamagori Hotel）這次雖然也受到中國旅行團取消行程的影響，但飯店1名職員透露，目前的狀況「完全在預期範圍內，因為只要日中關係惡化，就會出現退訂潮。我們知道這是一種風險。」

也有業者加強吸引更多不同國家的旅客，而非過度依賴特定國家或地區。東京專門為海外旅客提供巴士服務的「Joyful Sightseeing」公司預估，由於中國旅客取消預訂，12月將損失4,000萬日圓（約合新台幣800萬元），但他們認為這不會大幅影響整體收益，原因是該公司已擁有大量來自歐洲與美國的客戶。公司主管原田友里（Yuri Harada，音譯）表示：「我們可以從中國以外的國家找到新的生意。」

