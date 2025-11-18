中國旅日禁令恐造成2.2兆日圓損失？ 日經濟安保大臣犀利回應！網讚：邏輯清楚

小野田紀美對於中國觀光禁令是否影響日本經濟做出回應。（翻攝自X）

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，呼籲公民避免赴日，傳出因此將造成日本觀光嚴重影響，甚至有學者估計會有2.2兆日圓的損失。對此，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美受訪表示，如果對於一有不滿就訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，對供應鏈和觀光都是風險。

近50萬張赴日機票取消 損失數十億人民幣

中國認為高市早苗的言論暗示了日本會介入台海戰爭，雙方隔空交鋒，關係緊張，北京當局呼籲中國公民近期減少赴日，根據《南華早報》報導，中國各大航空公司自15日公告發布至今，已有約49.1萬張原定飛往日本的機票被取消，占整體赴日預訂量約32%，由於主導中日航線市場的都是中國航空業者，因此主要損失在中方，可能高達數十億人民幣。

廣告 廣告

日本國內也高度關注此一情況，雖有不少日本人認為，中國旅客太多已成為觀光公害，減少反而是好事。

學者估日本經濟恐損2.2兆日圓 經濟安保大臣這樣看

18日在內閣記者會上，東京新聞記者望月衣朔子問經濟安保大臣小野田紀美關於高市早苗在國會的發言，導致中國不但要求留學生、觀光客避免前往日本，在經濟打擊上，部分學者也預估會有2.2兆日圓的損失，問小野田對於外國旅客無法到日本觀光有什麼看法。

小野田紀美說，觀光應該是國土交通省的管轄範疇，她不便對非主管事務多做發言。不過她提到，不論如何，對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟脅迫的對象過於依賴，不僅是對供應鏈的風險，對觀光來說也是同等風險，大家應該思考如何降低這個風險，讓經濟持續運作下去。

這番話意指不論在供應鏈或是觀光，都不應該對於中國過度依賴，被不少日本網友大讚「邏輯清楚」「完美的回答」「說話清楚、邏輯清晰有力」「聽到這些話真是令人耳目一新」；台灣網友看了也大讚：「終於有三觀正確的日本政客」「很棒的防衛型思考👍日本人終於勇敢面對了！」「真的是人間清醒，反觀國內的」「超強回覆 台灣也需要這樣回覆跟決策 不該鄉愿怕得罪奧客鯛民」，也有網友附和直言：「隨時心情不好就制裁你的，不是朋友而是要避而遠之的損友，再難聽地說根本就是不可以有任何關係的敵人」。

更多鏡週刊報導

海外刷卡小心「陷阱」！日本藥妝店一堆台灣人急提醒 旅日達人：多年宣導總算有效

女模譏諷高市早苗長相如「車力巨人」 遭起底「藍資深黨代表」還是洪秀柱乾女兒

全車嚇壞！廣西地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」 眾人急閃他超淡定