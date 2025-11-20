中國旅行團取消赴日行程 轉推「極光團」攬客

中國反日風潮興起，許多旅行團取消赴日行程，有業者腦筋動得快，把目光轉向東北看極光。（示意圖／Pexels）





中國反日風潮興起，許多旅行團取消赴日行程，有業者腦筋動得快，把目光轉向東北看極光，主打花小錢也能看見極光，不必大費周章到北歐，依舊得碰運氣，還不見得看的到。

綠色的極光上再覆蓋一層紅色，夜空中不斷波動，畫面震撼絕美，這裡不是北歐，是中國最北邊的城市黑龍江漠河。

點我看影片

中國民眾：「北極光的亮度低，漠河不在北極圈內，沒有完全的極晝現象，所以不存在光線干擾的問題，受溫帶季風的影響，夏至前後在漠河常出現，萬里晴空的天氣，這樣北極與漠河之間沒有雲層的阻隔，能見度高。」

廣告 廣告

雖然漠河不在北極圈內，但得天獨厚的地理優勢，讓漠河幾乎年年都能看到極光，尤其近日中國反日風潮興起，許多旅遊團取消赴日行程，就有業者腦筋動得快，對中國民眾推出在國內看極光的行程，4天3夜要價1680元人民幣，約台幣7000元左右，相較從中國飛到北歐動輒2、30個小時，花費破萬人民幣，還同樣得碰運氣才能看到極光來看，的確有許多民眾願意花小錢賭一把，仔細聽像是無線電雜訊，甚至帶有一點微弱爆裂聲的就是極光的聲音，據傳看見極光可以獲得幸運，要是能聽見聲音更加難得。

然而除了漠河之外，新疆阿勒泰呼倫貝爾也都有機會看見極光，因此為了追逐幸運，許多中國民眾更加樂意掏錢，在國內試著達成願望，進而帶動一波極光旅遊經濟。

更多東森新聞報導

中國人淺草寺「投冥鈔求籤」 一票人讚翻：天才

澳洲FB、IG帳號 未滿16歲全停用！Meta證實

台人再度上門！義大利披薩店老闆感動哭 網友卻罵爆

