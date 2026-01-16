中國旅遊剛返國！台中11歲女童大叫一聲後猝逝 高大成揭關鍵因

中國旅遊感冒月餘未癒，台中11歲女童返台後猝死，法醫高大成疑關鍵為心肌炎。 圖：翻攝自臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台中1名11歲女童剛從中國旅遊返台，1月10日在太平區買完包子後，突於車內大叫後昏迷，經葉克膜搶救仍於12日不治。法醫高大成研判，女童因在中國已感冒月餘引發心肌炎，導致急性呼吸困難而發出最後求救聲，呼籲家長在感冒期間若出現胸悶應高度警覺，目前檢方初判為多重器官衰竭。

本月10日中午女童陪同父親開車出門，在太平區某加油站稍作停留時，女童自行走到對面購買包子，沒想到才剛回到車內坐定，就突然驚叫倒下。焦急的家屬第一時間將她載往市立老人醫院，隨後轉診至中國醫藥大學兒童醫院，醫療團隊雖然緊急使用葉克膜設備進行全力搶救，試圖挽回，無奈女童送醫時已無生命跡象。

針對這起憾事，法醫高大成認為，死因有99%機率是心肌炎。高大成解釋，由於女童有長期感冒紀錄並出現肺水腫，推測是濾過性病毒入侵心臟，誘發心律不整與心臟停止跳動。當心肌發炎導致衰竭時，肺部會積水並阻礙呼吸功能，女童在失去意識前發出的那聲大叫，正是身體在面臨極度缺氧時的本能求救。他也提到，相較於成年人常在無聲中倒地，幼童在窒息感襲來時更有可能發生大聲呼喊的情況。

家屬透露女童這段期間的身體狀況，早在一個多月前就開始咳嗽感冒，日前曾前往中國遊玩，旅途中似乎就隱約感到心臟不太舒服。雖然生病期間仍可維持日常生活與出國行程，但返台後症狀遲遲沒有康復。醫師在診治過程中發現女童有明顯的肺水腫與腦部缺氧現象，各界推測是否是在中國旅行時感染了特定病毒，導致病情急轉直下，這部分仍需透過後續的檢驗來釐清真相。

面對突如其來的死訊，台中地檢署檢察官廖志祥於昨(14)日下午會同法醫前往崇德殯儀館進行解剖作業，現場氣氛凝重，家屬低調守候未對外發表談話。根據目前的剖驗結果，法醫初步判定女童死因為多重器官衰竭，且已排除外力傷害的可能。為了求證更精準的死因，檢方已針對相關器官組織進行常規採樣，並送往法醫研究所進行病理切片鑑定，屆時將依據正式報告核發死亡證明書。

高大成最後發出警訊，提醒民眾絕對不能輕忽感冒。他強調心肌炎的病程變化快得驚人，從發病到死亡可能只需短短3天，尤其是年幼的孩子往往不知道如何精確描述身體的不舒服，家長必須更加細心觀察。如果在感冒過程中發現有胸口悶痛、呼吸不順或是心跳頻率異常，一定要立刻就醫檢查。

