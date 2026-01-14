中國旅遊巨頭攜程涉壟斷遭調查 獲利驚人引發側目

（中央社台北14日電）中國國家市監總局今天宣布，對攜程集團涉嫌實施壟斷行為立案調查。攜程是中國旅遊平台巨頭，總市占率逾7成，此前多次遭地方監管部門約談整改，去年前3季獲利驚人引發側目。若壟斷成立，最高將面臨2025年銷售額10%的天價罰單。

攜程集團是中國旅遊平台，成立於1999年，2003年在美國那斯達克（Nasdaq）上市，2021年在香港上市，旗下品牌包括攜程、去哪兒、Trip.com以及天巡（Skyscanner），也是同程旅行的實控第一大股東。

廣告 廣告

中國國家市場監督管理總局官網14日下午公告，近日根據先前核查，依據中國「反壟斷法」，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

綜合界面新聞、新浪財經等陸媒報導，消息傳出後，攜程股價在港股暴跌，收盤重挫6.49%，單日市值蒸發港幣272億元（約新台幣1088億元）。至截稿，攜程在美股盤前更大跌逾9%。

2025年以來，攜程已多次因違規經營問題被地方監管部門約談。

2025年8月，貴州聯合約談攜程等5家平台，對其涉及「二選一」、技術控價要求整改。9月，鄭州啟動專項調查與約談，認定攜程的「調價助手」強制飯店改定價違法，下達「責令改正通知書」。

2025年12月，雲南省旅遊民宿行業協會舉報攜程實施「二選一」霸王條款、單方面隨意漲佣金、設置不公平交易條件、遮蔽流量等不正當競爭行為。

此外，「攜程」2025年9月1日與柬埔寨國家旅遊局簽署營銷合作協定，為柬埔寨宣傳旅遊，12月引發中國用戶強烈質疑柬埔寨旅遊的安全性，擔心攜程會將個資洩露給當地的灰黑產業鏈，遭到網路詐

報導提到，2025年12月20日，中國官方發布「互聯網平台價格行為規則」，明定平台經營者不得對平台內經營者的價格行為進行不合理限制或者附加不合理條件，規定將於2026年4月10日起實施。

此外，攜程的驚人獲利也被視為遭到調查的主因。

財報顯示，攜程去年前3季淨利潤高達人民幣290億元（約新台幣1305億元），大幅增長95%。

相較之下，中國大陸A股旅遊業在2025年前3季的淨利潤分別是，飯店15億、景區26億、航空運輸149億，合計約190億元，還不及攜程一家獲利。

此外，A股飯店、景區、航空運輸三大旅遊行業去年前3季營收合計約5159億元，攜程只有470億元。這顯示攜程以不到整個旅遊鏈10%的營收，卻產生超過整個旅遊鏈90%的利潤，其業務模式的盈利效率令人咋舌。

有陸媒譏稱，這是「旅遊業全體給流量打工」。

對此，攜程集團下午回應稱，近日接到國家市場監管總局通知，依法對攜程涉嫌壟斷行為進行立案調查。公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

極目新聞今天引述北京策略律師事務所律師朱雪指出，中國「反壟斷法」第57條明定，經營者濫用市場支配地位的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，並處上一年度銷售額%以上10%以下的罰款。

朱雪表示，目前並不清楚攜程具體涉及哪種行為，如果攜程被認定濫用市場支配地位，將面臨行政罰款、沒收違法所得等行政處罰。此外，因壟斷行為受到損失的其他經營者或消費者，也可依法向法院提起民事訴訟，要求攜程進行民事賠償。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150114