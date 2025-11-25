中國旅遊禁令恐讓日本損失1.7兆收益？ 日媒稱「不用勉強啦！」靠一招就補回來

中國人不來日本可能會造成日本的經濟損失，但也剛好趁機促進日本國旅。

中國不滿日本首相高市早苗對台海議題的表態，呼籲公民避免前往日本旅遊、留學，有大量赴日機票和旅行社訂單因此遭到取消。據報，中國人不去日本旅遊可能造成日本經濟損失約1.7兆日圓，（約新台幣3,580億元），不過根據日媒分析，其實這占消費旅遊總額不到5%，日本人若增加國旅次數或比例就能填補這缺口。

中國戰狼外交遭嘲諷 數據估恐少1.7兆日圓收益

日本媒體《產經新聞》媒體觀察作者皆川豪志指出，在高市早苗發表台灣進入緊急狀態可能構成生存危機後，中國政府加強對抗日力道，有些人指責高市應該為局勢負責，但社群上卻出現了大量嘲諷中國政府所謂「戰狼外交」的相關貼文。

皆川在文中引述野村總合研究所估算之數據，中國人若不來日本旅遊，可能造成日本損失1.79兆日圓的收益。然而和剛結束的大阪關西萬博所帶來的2.9兆日圓經濟效益，以及政府經濟政策規模20兆日圓、美日關稅協議中對美投資80兆日圓等數字相比來看，這樣的金額並非不可承受。

日本國旅才是消費大宗 各國人均數字曝光

日本觀光白皮書指出，2024年日本國內消費旅遊總額為34.3兆日圓，其中日本人就佔了76%，約26.1兆日圓，外國人則為24%，約8.1兆日圓；去年訪日的外國旅客中，最多的是韓國人，約882萬人次，中國人居次，約698萬人。中國人的消費總額為1.7兆日圓，雖為各國之首，但換算整體旅遊的消費總額只占不到5%，也就是說日本人的國旅依舊是消費主體；不過他也提到，日本人國旅的數字有下降趨勢，有6,000萬左右日本國人一年連一次外宿旅行都沒去。

《產經新聞》作者鼓勵日本人可以趁這個機會來趟京都之旅。

從各國旅客的人均消費來看，中國人約24萬3,500日圓、台灣人17.8萬日圓、韓國人10.8萬日圓、美國人33萬日圓、澳洲人37.9萬日圓。然而皆川指出，雖然中國人消費額偏高，但中國人在日本有開白牌車、違法經營民宿的情況，這些消費是否真的進到日本人的口袋令人存疑。

來趟京都旅行吧！ 鼓勵日本人趁機國旅

他指出，如果日本人的國內旅遊可以恢復到2017年的水準，增加1億人次的話，以人均消費4.7萬日圓的數字來算，就可以創造4.7兆的觀光收益，是中國旅客年消費額的2.7倍。又或者是，那6,000萬不外宿旅遊的日本人，只要有40%改變心意，在日本國旅一次，也可以創造1.87兆日圓收入；就算不住宿，日本的1.2億人口中如果有7成願意每年「增加1次一日遊」，也能帶來1.68兆日圓的消費。

皆川表示，外國旅客造成的觀光公害已經是老問題，很多日本人因為不想人擠人就放棄旅行。他強調，日本當然歡迎守規矩的外國旅客，但不守規矩的真的「不用勉強來」，如果中國自己說不來，那就隨他們去吧。雖然這樣一來可能會衝擊部分觀光業者，但也正好刺激日本國旅，呼籲日本國民不如趁這個機會來一趟京都之旅。

