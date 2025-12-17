中國旅遊禁令沒差！外國赴日旅客11月再創新高、全年將首破4千萬

儘管中國因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論而從上月14日對日本發出旅遊禁令，但日本觀光局17日公布最新數據顯示，11月訪日的外國旅客再度創下歷年同期新高，累計前11月外國旅客人數也已突破3900萬人，全年可望創下史上首次突破4000萬的紀錄。

《共同社》、《FNN》報導，今年1月至11月已經有約3907萬外國遊客到訪日本，超過了去年(2024年)全年創下的3687萬人次的紀錄。而11月訪日的外國旅客約為351萬8,000人，較去年11月相比增加超過30萬人，創下歷來11月最高紀錄。

賞楓季吸引全球各地旅客

報導指出，由於日圓疲軟，今年來自亞洲和歐洲等眾多國家和地區的遊客數量均有所增加，而11月進入賞楓的紅葉季後半段，來自歐美及澳洲的訪日需求明顯升溫，被認為是人數成長的主要原因之一，預計全年遊客總數將首次突破4000萬人次，也將再度刷新史上紀錄。

對於中國在上月14日呼籲民眾暫緩赴日旅遊，不過日本觀光局統計，11月來自中國的旅客仍有56萬2600人，儘管成長幅度趨緩，也比10月成長22.8%下滑，但仍高於去年的54萬6339人，較去年同期微幅增加3%，顯示中國的訪日禁令措施影響仍相對有限。

累計今年1月至今的訪日外國旅客約為3907萬人，已提前一個月超越去年全年創下的3687萬人紀錄，史上首次突破4000萬人幾乎已成定局。

台灣赴日旅客已直逼中國

而《時事通訊》也揭露赴日外國旅客組成，依國家劃分觀察，11月赴日外國人以韓國遊客人數最多，較去年同期成長10.0%，達到82.45萬人次，中國的56.26萬人次位居第二，再來則是台灣達54.24萬人次，也成長達11.1%。另外美國成長22.2%，達到30.25萬人次。香港則呼籲民眾謹慎前往日本，其遊客人數下降了8.6%。

報導還表示，由於受中國政府於11月14日呼籲其公民避免前往日本影響，日本各地航班和飯店預訂紛紛取消，預料今年全年的旅遊人數將低於去年同期水準。