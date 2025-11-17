中國旅遊警示重挫日本觀光零售股 三越伊勢丹、資生堂跌幅逾10%

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈。圖為她11月1日在南韓APEC峰會記者會發言。美聯社



日本首相高市早苗針對台灣發表的言論，引發中日關係緊張。在中方警告民眾避免赴日旅遊後，日本觀光與零售股今天（11/17）大跌。日本政府今天也發表最新官方數據，今年第三季GDP衰退1.8%，是過去6季以來首次出現負成長。

法新社、路透社、彭博新聞報導，日本百貨集團「三越伊勢丹」早盤下跌11.4%，創下一年多來最大跌幅；化粧品大廠資生堂也下跌11%，創4月以來最大跌幅。

連鎖賣場唐吉訶德母公司泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）也一度重挫 8.9%，是2024年8月以來最大跌幅。

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷集團（Fast Retailing）下跌6.9%，創7月中以來最大跌幅。東京迪士尼樂園母公司「東方樂園」（Oriental Land）下跌逾5%；高島屋百貨也下跌逾5%。

此外，根據日本政府今天公布的第三季經濟數據，國內生產毛額（GDP）衰退1.8%，主因是美國課徵對等關稅影響出口。這項跌幅雖小於預估的2.5%，但已是6季以來首次出現負成長。

中國是日本主要的觀光客來源國，今年前9個月有將近750萬名中國旅客赴日，占外國觀光客總數近四分之一。

高市早苗7日在日本國會表示，若台灣發生緊急狀況，「涉及軍艦與武力衝突」，可能危及日本存亡，因此符合採取集體自衛權的法定條件，但仍須視實際情況而定。

高市的言論引發中國強烈反彈，北京隨後建議公民避免赴日旅行，也呼籲民眾對留學日本謹慎考慮。

日本放送協會NHK報導，日本外務省今已派出負責亞太事務的官員訪問中國，將傳達日本並未改變既有立場，以及強調「儘管雙邊立場不同，仍應避免對民間交流造成任何影響」。

