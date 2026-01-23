中國旅遊贏國旅？網曝「1致命缺點」喊：真的很煩

生活中心／張予柔報導



國旅價格與品質屢遭質疑，不少民眾選擇把旅遊目標轉向海外。根據觀光署統計，去年1至11月台灣旅客出境旅遊的熱門目的地中，中國高居第2名。隨著越來越多旅遊影片與心得在網路流傳，也引發不少人好奇，相較於台灣本土旅遊，中國真的比較好玩嗎？相關話題近日在網路上掀起熱烈討論，有人指出1點表示「體驗很差」。









中國旅遊真的贏國旅？他好奇實測差異…網曝「1致命缺點」喊：真的很煩

有網友在網路上詢問，「對岸旅遊體驗真的有比台灣好嗎？」，引起熱烈討論。（圖／翻攝自《PTT》）

一名網友在PTT發文表示，近來看到不少人分享前往中國旅遊的經驗，形容景色壯麗、花費親民，整體體驗相當不錯，但自己從未親身造訪，僅透過網紅影片略知一二，因此好奇詢問「對岸旅遊體驗真的有比台灣好嗎？」貼文曝光後，立刻引來大量回應。





中國旅遊因物價親民、景觀規模大獲不少好評，但人潮過多、品質參差也成為網友點名的最大缺點。（圖／翻攝自微博）

不少網友表示中國旅遊在「價格」與「規模」上具備優勢，有人表示「地大物博，先天條件就擺在那」、「光住宿成本就屌打」、「物價便宜又有異文化體驗」；不過，反對聲浪同樣不少，最多人點名的缺點就是「人太多」。有網友直言，「差就差在人太多，去哪都是滿滿的人」、「什麼景點都要買門票，人一多體驗就差」、「遇到素質不好的遊客真的很煩」、「景色很厲害，人文環境就不一定」。





