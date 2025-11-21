中國日式餐廳遭殃！食材訂不到、訂位取消 老闆無奈吐心聲

大陸中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗台灣有事一說引起後續漣漪，中國陸續祭出旅遊留學禁令、暫停日本水產進口，中日兩國關係緊張也影響到在中國的日式餐廳生意，好不容易中國放寬核廢水相關的海產進口限制，結果又遇到這次事件，讓他們餐廳生意再度受到影響。

中日關係惡化，在中國經營日式餐廳的老闆坦言受到影響。（圖／取自pixabay）

《路透社》報導指出，伊藤隆志（Takashi Ito）是在上海經營海鮮餐廳的日本人，他透露，每次只要兩國發生大事，店裡的生意就像坐雲霄飛車，心情相當煎熬。現階段最明顯的影響就是店內訂位臨時取消，在這敏感的時機，伊藤隆志深知是什麼原因。

然而，在這波禁令前，中國才剛放寬當時因為核廢料全面停購的海鮮，伊藤隆志當時改用本地食材，但還是有些材料需要從日本進口，受到中國禁令影響，對餐廳是相當大的衝擊，他也認為短期內不會有轉圜的好消息。

另一名在上海經營串燒店的曽根和明（Kazuaki Sone）2012年赴中，至今在中國生活多年，也歷經了好幾次中日關係惡化，但他仍選擇留在中國工作，因為他的朋友們並沒有因為這樣對他的態度產生改變。曽根和明表示，他不擔心自身安全，但更擔心兩國政治摩擦可能阻礙商務、人際與文化交流，希望外交官可以設法改善現況，讓兩國人民自由自在地享受美食，而不是互相對立。

