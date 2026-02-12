中國日本商會：在中日企盼兩國修復關係

（中央社台北12日電）中國日本商會會長、松下控股副社長本間哲朗近日對於日中政府因關係惡化而「失去充分對話」的情況表達擔憂，並稱在中國的日企希望兩國修復關係。

據共同社中文網，本間哲朗10日在北京舉行記者會，對於關係惡化的日中兩國政府之間「失去充分對話」表示擔憂。中國日本商會由在中國的日企組成。

本間哲朗表示，日本首相高市早苗涉台言論造成的影響暫時並不明顯，但日本企業與中國地方政府之間的會面變得越來越難以安排，導致日企對未來投資走向感到不安。

本間哲朗強調，「如果沒有政治層面的理解，新的投資就無法推進」。

高市早苗去年11月在國會答詢提出「台灣有事說」之後，日中關係陷入緊張。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150212