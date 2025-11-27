中國昆明測試列車撞上鐵路工人 官方稱11死2傷

2025年11月27日，中國雲南省昆明火車站發文，稱一列試驗列車撞上鐵路工人，造成11人喪生、2 人受傷。翻攝微博



中國雲南省昆明市今天（11/27）凌晨發生鐵路意外，一列測試地震監測設備的列車撞上一群鐵路工人，造成11人喪生、2 人受傷。這是中國十餘年來最嚴重的鐵路事故。

昆明火車站在官方微博帳號發文稱，檢測地震設備的55537次試驗列車，今天凌晨在「正常通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞」，造成11人死亡、2人受傷。

貼文宣稱，事發後鐵路部門立即啓動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。目前該站「運輸秩序已恢復正常，傷員救治和相關善後工作正有序展開，事故詳細原因正在調查中」。

事故發生後，許多中國網友質疑「不是應該提前通知嗎？」「試驗列車沒有安全措施嗎？」「

路透社報導，中國擁有全球最大的鐵路網，總長超過16萬公里，每年載客數十億人次。

報導稱，中國鐵路載客效率雖獲稱道，但也曾因多起重大事故而受到關注，例如2011年浙江省境內發生的兩列高鐵追撞事故，官方稱造成40人死亡、172人受傷。

2021年，甘肅省境內的蘭新鐵路也曾發生列車撞上作業人員事故，造成9人死亡。

