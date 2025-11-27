中國昆明火車站爆重大事故！試驗列車「撞死施工人員」 釀11死2傷

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國雲南昆明洛羊鎮火車站今（27）日凌晨發生重大工安事故，一列「試驗列車」在站內行經彎道時，與進入作業區的施工人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。事故發生後，鐵路部門立即啟動緊急應變計畫，並與地方政府協同展開救援，現場運輸秩序已恢復正常。

中國雲南昆明洛羊鎮火車站今（27）日凌晨發生重大工安事故，造成11人死亡、2人受傷。（示意圖／Unsplash）

據昆明火車站官方微博及中國官媒報導，涉事的55537次試驗列車當時正在進行地震設備檢測，通過站內曲線處時，與進入施工區的作業人員發生碰撞。事故造成11人當場死亡、2人受傷，現場人員當下立刻展開救治與緊急救援。

鐵路部門對遇難者表達沉痛哀悼，並向傷者及家屬致上慰問。官方表示，將依法依規追究相關責任人責任，並深入檢討事故教訓，強化鐵路運輸安全措施，防止類似事件再次發生。

