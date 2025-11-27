中國昆明試驗列車撞施工人員 造成11死2傷
今（27）天凌晨，中國偵測地震設備的55537次試驗列車進入昆明洛羊鎮火車站，行經彎道時撞上進入作業區域的施工人員，造成11人死亡、2人受傷。事故發生後鐵路部門立即啟動緊急應變計畫，與政府共同組織進行人員救治與緊急救援工作。目前該站運輸秩序已恢復正常，傷者救治及相關善後工作進行中，事故詳細原因正在調查中。
昆明火車站指出，鐵路部門對罹難者表示沉痛哀悼，對罹難者和傷者家屬表示深切慰問，後續將依法依規對相關責任人實施問責，並深入吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。
中國昆明試驗列車撞施工人員，造成11死2傷。圖／翻攝自Weibo＠昆明火車站
責任編輯／施佳宜
