中國昆明試驗列車撞施工人員 造成11死2傷

在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間

Carture 車勢文化 ・ 1 天前