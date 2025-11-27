中國昆明驚傳「火車撞工人」釀11死 官方遭轟「太冷血」急關留言

中國 / 武廷融 綜合報導

中國昆明今(27)日發生火車撞死施工工人事故，造成11人死亡、2人受傷。官方聲明表示，發生事故的列車正在檢測地震設備，卻意外與進入鐵軌的施工人員發生碰撞，事故原因正在調查中。而剛好昨(26)日發生香港大埔宏福苑火災，不少中國網友都相當震驚與不捨，但也有網友不滿，認為11條人命就用一篇聲明帶過，太過冷血，官方則將該貼文的留言區關閉。

昆明鐵路局今日表示，昆明洛羊鎮火車站27日凌晨發生列車撞施工作業人員事故。鐵路局指出，該55537次列車正在檢測地震設備，在通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入軌道的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。昆明鐵路局指出，事故發生後已立即啟動應急預案，與當地政府共同展開人員救治和應急救援工作。

廣告 廣告

昆明鐵路局表示目前洛羊鎮火車站已恢復正常，傷員救治和善後工作正在進行中，而事故的詳細原因正在調查中。昆明鐵路局也對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者和家屬表示深切慰問，「將依法依規對相關責任人實施問責，並深刻吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。」

這場意外也引發中國網友震驚，但有不少網友認為，這起事故完全是人禍，卻只用一篇聲明帶過，太過冷血。中國網友說「11條人命，這麼低級的錯誤，這麼冷冰冰的聲明」、「11條生命，輕飄飄」、「安全管理疏忽太大了」、「不把人命當回事」、「如此重大事故，公告依然如此簡短沒有人味」、「好離譜」、「11個家庭...」。而昆明鐵路局目前已經將這篇貼文的留言區關閉。

(圖/翻攝自 昆明火車站 微博)

▲ (圖/翻攝自 昆明火車站 微博)

原始連結







更多華視新聞報導

荷蘭小鎮發生平交道事故 火車撞卡車噴飛一地梨

中國多省市爆發A流疫情 3歲男童發燒1天病歿

香港宏福苑大樓火警多人亡 網友疑工人亂丟菸蒂惹禍

