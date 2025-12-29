中國明圍台軍演10小時！影響857班機、10萬人 交通部：粗暴又挑釁

記者陳韋帆／台北報導

中國解放軍明天展開10小時軍演，將影響班機857架、旅客10萬人，交通部今(29)日發表嚴正聲明，痛批中國無視區域飛航安全與民眾權益，採取粗暴且挑釁的行為。（圖／資料照）

中國解放軍將於12月30日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」軍演，將影響班機857架、旅客10萬人。交通部今(29)日發表嚴正聲明，痛批中國無視區域飛航安全與民眾權益，採取粗暴且挑釁的行為。

據交通部統計，明日（30日）8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖(南、北竿)等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

陳世凱強烈譴責中國行為，並呼籲搭機民眾隨時留意機場資訊變化。（圖／記者高逸帆攝影）

中國突發飛航公告劃設危險區 金馬航路遭阻隔全線中斷

中國民航單位於今（29）日早晨無預警發布飛航公告（NOTAM），在台海周邊劃設7處臨時危險區進行火箭發射演習。民航局指出，台北飛航情報區共14條國際航路與4條國內航路，此演習範圍涵蓋絕大多數航道，國際線僅剩往返日本之東北面航路不受影響，其餘皆無法使用。特別是金門、馬祖航路因完全受阻，演習時段內之航班已被迫全數取消或延誤。

交通部長陳世凱表示，依據國際民航組織規定，任何演習應於7日前公告並與受影響情報區溝通，中國僅在1天前逕自發布，嚴重違反國際慣例。這種大規模干擾區域空域的作法，完全棄飛航安全於不顧。交通部對此表示強烈遺憾與譴責，並要求民航局採取航管引導避開危險區，航管單位將視明日實況啟動流量管制，並於演習後視需求協調加班機疏運。

交通部與國防部合作嚴密監控共軍 明搭機民眾隨時留意機場電子看板

陳世凱說，以「安全第一」為最高原則，全力維護旅運順暢，突如其來的空域限制，民航局已要求各大航空公司，若航班有取消或延誤情事，務必透過簡訊、官網或App主動告知；面對此次演習造成區域空運韌性的挑戰，將與國防部通力合作，嚴密監控情勢。針對金馬地區受困旅客，後續將積極調度運能因應，務求將演習造成的衝擊降至最低。

最後，他提醒，計畫於明日搭機的民眾，出發前務必確認航空公司最新動態，或留意機場電子看板資訊，以免行程延誤。交通部將持續關注解放軍動向，確保在充滿變數的區域情勢下，保障民眾生命財產安全。這場臨時演習再度凸顯兩岸緊張局勢對民生交通的實質威脅，政府將以最高警戒應對後續發展。

