中國明年主辦APEC設「一中」門檻！美國務院、共和黨團挺台 外交部致謝

亞太經濟合作會議（APEC）明年度領袖峰會將在中國深圳舉辦，中國外交部近日宣稱，我國與會的「政治前提」為在「一個中國原則」下作為「地區經濟體」參與APEC，引發我方強烈抗議並嚴正回應，美國國務院、美國共和黨聯邦眾議院外交委員會黨團也接連公開力挺台灣參與。對此，我國外交部今（7）日上午發布新聞稿轉述，外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政、立法部門的堅定支持。

中國外交部日前書面回應外媒時指稱，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題，「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」中國外交部發言人毛寧則在例行記者會表示，在一中原則下作為地區經濟體參與APEC，是「中國台北」參與APEC的政治前提，「中方的立場是明確和堅定的。」

不過，我國外交部日前指出，在我國與理念相近國家共同要求下，中國去年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議，去年及今年雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。林佳龍表示，中國附加很多條件，違反當時承諾，我國會捍衛自身權利，也會協調理念相近國家一起加以反制。

美國國務院：美國堅持包括台灣須充分、平等參與APEC

美國國務院日前回應媒體提問表示，「美國堅持所有APEC成員經濟體，包括在APEC中稱為『中華台北』的台灣，必須充分、平等地參與，這符合APEC的指南、規則和既定慣例，此立場也已在中國提出2026年主辦意向時獲中方確認。」共和黨聯邦眾議院外委會黨團則在社群媒體X發文指出，中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與明年APEC門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

對此，我國外交部今日上午發布新聞稿回應，針對中國外交部嚴重不當以在所謂「一中原則」下及地區經濟體資格，作為台灣參與APEC的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外委會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部表達誠摯感謝。林佳龍也誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利。

外交部痛批，中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方去年在秘魯利馬年會期間所做承諾。我國絕不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

