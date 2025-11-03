中國明年主辦APEC 林信義喊話：世界需要台灣
2025年的亞太經濟合作會議（APEC）峰會已於1日圓滿落幕，我國代表林信義在總統府召開記者會，分享此行成果。林信義表示已順利完成總統交付的三項任務，並以「花若盛開，蝴蝶自來」形容此次出訪成效。面對明年APEC將由中國主辦的情況，我方代表明確表達台灣應獲得平等尊重的立場，同時呼籲中方信守承諾，確保台灣的持續參與。此外，林信義此行也成功與美國財政部長及日本首相進行會晤，展現台灣在國際舞台的積極角色。
林信義在記者會上以「花若盛開，蝴蝶自來」來總結這次APEC的成果。作為第二度代表總統賴清德出席的領袖代表，林信義表示總統交辦的三項任務已圓滿達成。然而，由於明年APEC主辦國輪到中國，外界關注台灣是否能順利參加。林信義強調，台灣是APEC的會員，應該平等且被尊重地對待，APEC這樣重要的國際經貿場域不能沒有台灣的聲音及參與，他認為世界需要台灣。
針對明年的參與問題，國安會諮委徐斯儉補充說明，明年中國舉辦APEC的一些原則已達成共識，中國也做出承諾，我方希望中國能遵守承諾。然而，今年雖非中國主辦，卻也傳出韓方原本計劃不派中央級官員接機的消息。徐斯儉表示，我方於27日晚上得知這個消息後，立即展開各方面聯絡，這類情況經常發生，也常常在處理中。
外交部國際組織司長孫儉元則表示，無法查證中方是否在背後施壓，但可以確定的是，我方給韓方施加了極大壓力。最終，應有的接待規格並未減少。雖然林信義此行未如去年與習近平打招呼，但他成功與美國財政部長貝森特及日本首相高市早苗會晤。
林信義特別提到與日本首相的會面，表示高市早苗非常熱情客氣，在會談中高市早苗也表達了喜悅之情，她認為台灣是日本非常友好的鄰近國家，雙方關係非常密切。
更多 TVBS 報導
不滿高市早苗見林信義？中方要求延期公布日中聯合民調
高市早苗見林信義！中國強烈抗議：日嚴重｢挑釁一中原則」
高市早苗接見林信義 曬握手合照：希望深化台日務實合作
APEC峰會林信義進場 轉播「秀中華民國國旗、稱晶片競爭者」
其他人也在看
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳怡農能贏蔣萬安？許美華曝選戰難題：他有勇氣要給掌聲
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願書，正式爭取民進黨的提名，盼能力戰現任市長蔣萬安，不過有部分綠營支持者意見相左。科技專家許美華談到綠營在台北市的難題，大讚吳怡農有勇氣要給掌聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文就任黨主席 中國官媒央視罕見採訪國民黨全代會
國民黨1日舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引中國官媒中國中央電視台（央視）、中國新聞社（中新社）等媒體罕見前來採訪。這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董自由時報 ・ 1 天前
吳音寧將掌台肥 陳冠安曝「民進黨派系分贓殘害台灣的縮影」
台肥31日公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表及台肥新任董事長，引發各界關切。投入2026台北市港湖區議員選舉的立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，民進黨治下的用人邏輯，不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸；吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗合照林信義！中國氣炸登日媒頭條 日網反應曝光：台灣獨立
2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國登場，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表，並在召開前與日本首相高市早苗碰面，不過卻引發中國外交部不滿，批「違反一個中國原則」。這個消息昨（1日）晚也登上日本網路新聞的頭條，消息吸引日本網友熱烈討論，目前已累積2000多則留言，紛紛表示「日本與台灣之間的友好關係非常重要，我們將台灣視為可靠的盟友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢湧3萬人到場相挺 游盈隆：她為綠營初選投下「超級變數」
有意參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺昨晚（1日）於岡山河堤公園舉辦首場造勢活動，雖然原本要到場助陣的多名正國會民代臨時缺席，但現場人潮依舊不減，主辦單位仍喊破現場突破3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，就在今夜，林岱樺已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文掌藍營／親中論述必衝擊地方選舉 黨內基層醞釀抗爭
國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。據《鏡報》掌握，鄭麗文接掌國民黨後，就有地方立委直言「明年選舉恐怕不樂觀」，更有地方基層黨員醞釀抗爭；接下來就看鄭麗文上任後如何調整路線，淡化政治、強化民生，否則中間選民不買單，對潛在縣市首長參選人而言也是相當為難。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文稱普丁非獨裁！王婉諭：對威權獻媚向世界傳遞親中危險訊息
[Newtalk新聞] 主導侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長年掌控政治與經濟資源，去年以「88%」得票率連任第5任期，國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪時指稱：「普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。對此，時代力量黨主席王婉諭示警，鄭麗文這場訪問從頭到尾都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路，台灣最大在野黨的領袖在德國的公共媒體上不斷對威權獻媚、對民主退讓，這不只是失言，而是一種輸誠，向世界傳遞「親中」的危險訊息。 王婉諭在臉書發文寫道：「如果把名字遮起來，你可能會以為這段話出自俄羅斯政府、或中共官媒發言人。但不是，這是中國國民黨主席鄭麗文，接受《德國之聲》專訪時，親口說出的話。我知道，許多人看完這段訪談，只記得他對普丁的詮釋很離譜。但其實更可怕的，是在這整場訪談裡，他對『台灣、中國』的敘事，幾乎與中共口徑如出一轍。這不只是個人的失言，而是一個政治訊號：台灣第一大在野黨的主席，選擇在外媒鏡頭前，向世界傳遞『親中』的危險訊息。」 王婉諭回顧：「一開始，德國之聲的記者問到：你說想和習近平見面，你想跟他談什麼？鄭麗文回答：『第一個，我們必須要化新頭殼 ・ 1 天前
內政部新制上路了！陸籍人士在台定居需「放棄中國護照」
（記者洪承恩／綜合報導）內政部自7月預告修正《大陸地區人民在台依親居留及定居許可辦法》後，於10月29日正式發 […]引新聞 ・ 1 天前
林岱樺造勢哭喊「天公伯」 淚崩：祢有看到天公子被欺負嗎？
民進黨高雄市立委林岱樺，1號晚間舉辦參選高雄市長造勢，在台上致詞她一度淚崩。 #林岱樺造勢#天公伯#參選高雄市長東森新聞影音 ・ 1 天前