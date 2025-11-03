中國明年主辦APEC 林信義喊話：世界需要台灣

2025年的亞太經濟合作會議（APEC）峰會已於1日圓滿落幕，我國代表林信義在總統府召開記者會，分享此行成果。林信義表示已順利完成總統交付的三項任務，並以「花若盛開，蝴蝶自來」形容此次出訪成效。面對明年APEC將由中國主辦的情況，我方代表明確表達台灣應獲得平等尊重的立場，同時呼籲中方信守承諾，確保台灣的持續參與。此外，林信義此行也成功與美國財政部長及日本首相進行會晤，展現台灣在國際舞台的積極角色。

林信義在記者會上以「花若盛開，蝴蝶自來」來總結這次APEC的成果。作為第二度代表總統賴清德出席的領袖代表，林信義表示總統交辦的三項任務已圓滿達成。然而，由於明年APEC主辦國輪到中國，外界關注台灣是否能順利參加。林信義強調，台灣是APEC的會員，應該平等且被尊重地對待，APEC這樣重要的國際經貿場域不能沒有台灣的聲音及參與，他認為世界需要台灣。

針對明年的參與問題，國安會諮委徐斯儉補充說明，明年中國舉辦APEC的一些原則已達成共識，中國也做出承諾，我方希望中國能遵守承諾。然而，今年雖非中國主辦，卻也傳出韓方原本計劃不派中央級官員接機的消息。徐斯儉表示，我方於27日晚上得知這個消息後，立即展開各方面聯絡，這類情況經常發生，也常常在處理中。

外交部國際組織司長孫儉元則表示，無法查證中方是否在背後施壓，但可以確定的是，我方給韓方施加了極大壓力。最終，應有的接待規格並未減少。雖然林信義此行未如去年與習近平打招呼，但他成功與美國財政部長貝森特及日本首相高市早苗會晤。

林信義特別提到與日本首相的會面，表示高市早苗非常熱情客氣，在會談中高市早苗也表達了喜悅之情，她認為台灣是日本非常友好的鄰近國家，雙方關係非常密切。

