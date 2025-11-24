中國明年大學畢業生將有1270萬 青年失業率近20% 恐演變為政治危機
根據中國教育部預估，2026年畢業生人數將比2025年的1222萬畢業生多出約4%。（圖片來源／武漢理工大學官網）
香港《南華早報》報導，2026年，中國準備迎接創紀錄的1,270萬大學畢業生湧入競爭激烈的就業市場，這引起經濟學家警告，未來十年，畢業生面臨的就業壓力將達到前所未有的水準，也促使專家警告，青年高失業率恐釀政治危機。
2026年大學畢業生人數將增加4%
中國準備迎接明年夏天前所未有的大學畢業生潮，預計將有創紀錄的1270萬名大學生畢業，這將加劇本目前緊張的就業市場和經濟放緩帶來的壓力。
根據中國教育部預估，2026年大學畢業生人數將比2025年的1222萬畢業生多出約4%，相當於將多出48萬年輕人加入就業競爭。教育部近日公佈這些數據，並啟動新的辦法，試圖確保充足的就業機會。
過去10年，大學畢業生人數持續成長，預計未來10年將繼續攀升，這加深青年失業率居高不下的問題，進而引發民眾對社會穩定的擔憂。
11月20日舉行的全國相關議題會議的官方報告指出：「我們必須從過去的經驗中吸取教訓，並且更加重視採取非常規的政策措施來應對不可預測的風險。」
這一篇報告作者表示，儘管2025年畢業生面臨壓力和困難，但整體就業情況仍然穩定。
8月青年失業率高達18.9%
官方數據顯示，2025年9月和10月，16至24歲人口（不包括學生）的失業率略有下降，降至17.3%。此前，該區間年齡層的青年失業率今年8月曾達到20個月以來的最高水準18.9%，原因是夏季期間畢業生湧入就業市場。
在20日的會議上，多個政府部門的高級官員指示地方官員和高校推出新的辦法，以便擴大和提高應屆畢業生就業品質」。根據教育部統計，自秋季學期開始以來，一系列招聘活動已創造超過1200萬個就業機會。
中國教育部已指示各大學推出新一輪「迷你學位」計畫，學制為3至12個月，專注於提升就業能力，以及與產業需求相符的職業培訓課程。
隨著就業情勢日益嚴峻，中國青年失業率飆升至兩年來的最高水準。但是中國勞動市場面臨結構性人才短缺，許多年輕人難以找到符合自身期望的工作，而工廠也常常難以招募合格的技術人員。
上海財經大學校長、著名經濟學家劉元春表示，未來10年大學畢業生人數將持續成長，預計2038年大學畢業生人數將超過1,600萬人。
一半受訪者預期AI將取代低階文書工作
他上周接受《觀察者網》採訪時表示：「一方面，大學畢業生供應增加；另一方面，科技進步正在削弱高階產業的吸收能力，未來10年大學畢業生的就業壓力將達到空前水準。」
他還警告，青年失業問題可能演變為社會和政治危機，並呼籲轉型升級勞動密集型產業，擴大服務業規模。
人工智慧（AI）的快速發展，也將為勞動力市場帶來新的挑戰。中國知名的人力仲介公司51job的一項全國調查發現，約53%的Z世代職場人士認為「人工智慧取代工作」，是其職業生涯面臨的主要長期威脅。
所謂「Z世代」，通常是指在1995年至2012年期間出生的一代年輕人。他們又被稱為「數位原住民」或「網生代」，因為他們從出生起就與網際網路和數位科技緊密相連，並受到智慧手機和社群媒體的深刻影響。
根據51job今年3月發布的工作場所人工智慧趨勢的報告，超過一半的受訪者（無論年齡大小）悲觀預期，在未來3年內，低技能職位（例如入門級行政職位）將被先進AI科技取代。
更多信傳媒報導
台積電 11月至今遭外資賣出至少1500億元 今力圖攻回1400元 本周法人是否轉為賣進成關鍵
高市與李強G20峰會「保持距離」 中國為「台灣有事」致函聯合國 日本政府斥責內容「毫無根據」
思想坦克》美中相搏從AI到穩定幣 台灣必需建構國家級穩定幣策略
其他人也在看
馬上大徵才！台新投信點名「兩類人才」最缺 董座揭未來方向
台新投信與新光投信今（24）日正式舉行合併後首場茶會，象徵台新新光金控在今年 7 月完成金金併後，子公司的整併工程正式吹響號角。對於人才招募，公司表示，合併後員工數約200多人，公司將優先擴大投資研究（投研）團隊的規模，「尤其是全權委託相關的人才，是我們最積極尋找的。」第二個擴編重點則是業務團隊，以便提供法人與高端客戶更完整的服務。中時財經即時 ・ 1 小時前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 21 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 3 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 7 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 23 小時前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 3 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前