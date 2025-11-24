中國明年大學畢業生將有1270萬 青年失業率近20% 恐演變為政治危機

根據中國教育部預估，2026年畢業生人數將比2025年的1222萬畢業生多出約4%。（圖片來源／武漢理工大學官網）

香港《南華早報》報導，2026年，中國準備迎接創紀錄的1,270萬大學畢業生湧入競爭激烈的就業市場，這引起經濟學家警告，未來十年，畢業生面臨的就業壓力將達到前所未有的水準，也促使專家警告，青年高失業率恐釀政治危機。

2026年大學畢業生人數將增加4%

中國準備迎接明年夏天前所未有的大學畢業生潮，預計將有創紀錄的1270萬名大學生畢業，這將加劇本目前緊張的就業市場和經濟放緩帶來的壓力。

根據中國教育部預估，2026年大學畢業生人數將比2025年的1222萬畢業生多出約4%，相當於將多出48萬年輕人加入就業競爭。教育部近日公佈這些數據，並啟動新的辦法，試圖確保充足的就業機會。

過去10年，大學畢業生人數持續成長，預計未來10年將繼續攀升，這加深青年失業率居高不下的問題，進而引發民眾對社會穩定的擔憂。

11月20日舉行的全國相關議題會議的官方報告指出：「我們必須從過去的經驗中吸取教訓，並且更加重視採取非常規的政策措施來應對不可預測的風險。」

這一篇報告作者表示，儘管2025年畢業生面臨壓力和困難，但整體就業情況仍然穩定。

8月青年失業率高達18.9%

官方數據顯示，2025年9月和10月，16至24歲人口（不包括學生）的失業率略有下降，降至17.3%。此前，該區間年齡層的青年失業率今年8月曾達到20個月以來的最高水準18.9%，原因是夏季期間畢業生湧入就業市場。

在20日的會議上，多個政府部門的高級官員指示地方官員和高校推出新的辦法，以便擴大和提高應屆畢業生就業品質」。根據教育部統計，自秋季學期開始以來，一系列招聘活動已創造超過1200萬個就業機會。

中國教育部已指示各大學推出新一輪「迷你學位」計畫，學制為3至12個月，專注於提升就業能力，以及與產業需求相符的職業培訓課程。

隨著就業情勢日益嚴峻，中國青年失業率飆升至兩年來的最高水準。但是中國勞動市場面臨結構性人才短缺，許多年輕人難以找到符合自身期望的工作，而工廠也常常難以招募合格的技術人員。

上海財經大學校長、著名經濟學家劉元春表示，未來10年大學畢業生人數將持續成長，預計2038年大學畢業生人數將超過1,600萬人。

一半受訪者預期AI將取代低階文書工作

他上周接受《觀察者網》採訪時表示：「一方面，大學畢業生供應增加；另一方面，科技進步正在削弱高階產業的吸收能力，未來10年大學畢業生的就業壓力將達到空前水準。」

他還警告，青年失業問題可能演變為社會和政治危機，並呼籲轉型升級勞動密集型產業，擴大服務業規模。

人工智慧（AI）的快速發展，也將為勞動力市場帶來新的挑戰。中國知名的人力仲介公司51job的一項全國調查發現，約53%的Z世代職場人士認為「人工智慧取代工作」，是其職業生涯面臨的主要長期威脅。

所謂「Z世代」，通常是指在1995年至2012年期間出生的一代年輕人。他們又被稱為「數位原住民」或「網生代」，因為他們從出生起就與網際網路和數位科技緊密相連，並受到智慧手機和社群媒體的深刻影響。

根據51job今年3月發布的工作場所人工智慧趨勢的報告，超過一半的受訪者（無論年齡大小）悲觀預期，在未來3年內，低技能職位（例如入門級行政職位）將被先進AI科技取代。

