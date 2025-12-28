中國明年起嚴抓不雅資訊！私訊聊色、傳好康片都要坐牢

（記者周德瑄／綜合報導）中國明年元旦起施行新版治安管理處罰法，嚴抓網路不雅資訊傳播。新法規定無論是在公開群組或私人聊天室傳送淫穢內容，最高可處15日拘留並罰款5000元人民幣。執法範圍擴大至一對一私訊，即使不具營利目的，只要傳播事實成立，公安機關即可介入處罰，涉及未成年內容更將從重處理，引發民眾對於私密通訊隱私全無的強烈焦慮。

示意圖／民眾憂心新法實施後，私人聊天室的影音內容將受到全面監控。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這次修法大幅拉高了裁罰標準，罰金下限由原先的金額翻倍至1000元人民幣，上限則調升至5000元。官方強調此舉是為了彌補法律漏洞並淨化網路環境，但執行尺度卻引起社會熱烈討論。根據新規，若在超過30人的群組散布淫穢資訊，或轉傳數量達到一定規模，即便只是與好友分享，仍可能觸犯刑事罪名。近期廣東已出現多起案例，有人僅分享數十支影片給特定友人，便遭到刑事處分。

廣告 廣告

面對高強度的監管壓力，中國網路社交平台甚至出現反彈聲浪。近期有駭客入侵知名短影音平台快手，開設多個直播間播放色情內容進行示威，導致平台一度被迫關閉伺服器。法律專家提醒，新法上路後，私人對話紀錄在法律面前將趨於透明，即便是情侶或夫妻間的私密調情也存在觸法風險，建議用戶在通訊軟體上的發言與分享應更加謹慎，避免因一時興起轉傳老司機影片而面臨牢獄之災。

更多引新聞報導

林志玲驚喜現身啦啦隊主場！「甜笑熱舞站C位」全場暴動

J級奶量「側身就溢出」 新人女優渡部穗乃爆紅 長腿巨乳曲線太犯規

