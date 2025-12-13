中國明年起對避孕用品課稅13% 學者憂性傳染病增加

明年1月1日起，中國政府將針對避孕藥品與用具課徵13%增值稅。

中國自1979年開始實行一胎化政策，經過核准才可生第二胎，違規生育須繳納社會扶養費，直至2015年才改為二胎化政策。在中國人口達到巔峰並開始下降後，官方又於2021年將生育上限提高至三胎。2023年中國人口被印度超越，不再是世界上人口最多的國家，現在中國每年新生兒人口已經低於1000萬人。

中國政府過去數十年鼓勵節育，並在現行《增值稅暫行條例》避孕藥品與用具列為免徵增值稅項目。不過面對人口下降，中國將開始課徵避孕稅，2026年1月1日起，避孕藥品與用具將不再屬於免稅項目，需課徵13%的稅率。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢認為，中國徵收避孕稅非常合理，過去政府控制人口，現在卻鼓勵人們多生育，將避孕用品恢復為普通商品相當正常。

不過美國維吉尼亞大學人口統計研究小組主任蔡謙（Qian Cai，音譯）認為，徵收避孕稅對於提升生育率的影響有限，13%稅率不太可能影響無生育意願夫婦之決定，且養育小孩的成本更高。她反而擔心避孕用品的漲價，會讓窮困者更不易取得，導致意外懷孕、性傳染病增加，導致更多墮胎、醫療保健成本也增加。

