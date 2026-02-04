中國明年起禁新車使用隱藏門把 盼解決電動車難以逃生問題

中國官方近期公布最新汽車安全設計標準，全面禁止汽車使用隱藏式車門把手。自2027年1月1日起，只允許販售車門內外皆裝有機械開啟裝置的汽車；至於原本已獲得批准上市的隱藏式門把車款，須在2029年1月1日前進行設計變更。

據中國官方解釋，該新制是要解決電動車發生事故後，車門因斷電無法運作，導致車上人員受困難以逃生狀況。

跟據該安全設計標準，除後行李箱外，所有汽車車門外側都必須設置至少6公分乘2公分乘2.5公分的手動操作空間，以方便旅客手動打開車門；而車門內側的門把則須設於乘車者可直接看見、且位於車門或距離車門邊緣30公分以內之位置，同時也必須有1公分乘0.7公分的標示圖，指引乘客如何手動開啟車門。

BBC指出，電動車設置隱藏式門把風潮是由特斯拉（Tesla）帶起，但至今已衍生出多起致命事故。在中國就曾發生至少兩起小米電動車事故，由於電力系統故障導致車門無法開啟，最終變成死亡車禍。

BBC進一步分析，由於中國擁有全球最大電動車市場，其電動車品牌比亞迪銷售量也已在2025年超越特斯拉，成為全球最大電動車廠商，在頒布新制成為第一個禁止汽車使用隱藏式門把的國家後，可能對全球車市帶來重大影響。

《美聯社》引述市場分析師觀點指出，中國汽車新規可能引發各國陸續跟進效法，屆時各大車廠可能必須面臨高成本的重新設計與車輛改造。