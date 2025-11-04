中國明年辦APEC喊遵守一中原則 外交部反擊開嗆：絕不接受

[Newtalk新聞]

中國主辦明年「亞太經濟合作」（APEC）峰會，外界憂心台灣遭到打壓。中國則說，「中華台北」參與的關鍵，在於遵守「一中原則」，而非任何安全問題。對此，我國外交部今（4）日表達強烈抗議及不滿，批評此舉已嚴重違反APEC規範及實踐。外交部強調，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受。

中國外交部給《路透》的書面聲明指出，作為2026年APEC的主辦方，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題。聲明並指，「我們想強調的是，中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」

外交部今晚發出新聞稿指出，我國是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部表示，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部指出，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

