中國明確表態「人民幣應成為強勢貨幣」 美媒分析：「美元霸權」真的危險了？

中國刊物首度引述中國國家主席習近平過往私下談話內容，其中便直指人民幣應當成為強勢貨幣。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）此次重返白宮後，推行許多激進經濟政策，美元指數近期跌至四年低點，黃金價格則受市場避險情緒驅動，一度衝破每盎司 5,500 美元（約 17.5 萬新台幣）的天價紀錄。與此同時，中國刊物首度引述國家主席習近平過往私下談話內容，其中直指人民幣應當成為強勢貨幣。

《CNN》也在今（4）日發表評論文章，分析「美元霸權」是否真的已走入下坡？

中國刊物《求是》雜誌最新刊出的文章中，引述了習近平 2024 年對內部高層的談話。文章概述將人民幣打造成「國際儲備貨幣」的計畫，習近平也首度明確告訴政府官員，中國應建立一種在國際貿易、投資與外匯市場中被廣泛使用，並具備「全球儲備貨幣」地位的強勢貨幣。

《CNN》報導分析，美國去年已對主要貿易夥伴徵收多輪關稅，加上川普提名華許（Kevin Warsh）接掌聯準會，多起事件已動搖全球對美元的穩定信心。

研究機構 Trivium China 市場研究主管丁尼．麥馬漢（Dinny McMahon）對《CNN》指出：「人們開始對美元感到幻滅，這對北京來說是一個非常獨特的時機點。」文章提到，近年中國開始受惠於「去美元化」趨勢，也採取了許多措施來提振人民幣，例如：增加中國證券（如股票、債券和大宗商品）的准入管道、簡化跨境支付流程、加強與發展中國家的貿易聯繫等方式。尤其是西方國家對俄羅斯實施經濟制裁後，因為中國仍是俄羅斯的主要貿易夥伴，人民幣在貿易結算中的使用量飆升至歷史新高。

去年中國央行行長潘功勝指出，人民幣已成為全球第一大貿易融資貨幣與第三大支付貨幣。

據國際貨幣基金組織（IMF）數據，美元目前佔全球外匯儲備約 57%，而人民幣僅佔約 2%。但專家指出，中國嚴格的資本管制與貨幣流動限制，仍是阻礙投資者完全依賴人民幣儲備的主要因素。

《CNN》也指出，川普顯然已感受到美元地位備受威脅，過往金磚國家（BRICS）曾試圖建立替代儲備貨幣，但卻被川普放話若此事成真，將對相關國家祭出 100% 的懲罰性關稅。

雖人民幣短期內難以取代美元，但麥馬漢認為，對中國而言，這也不失為一個提升自身地位的機會。

