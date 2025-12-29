中國明軍演！黃暐瀚表態「反對封殺軍購案」：也許哪天又會買不到了

政治中心／黃依婷報導

中國解放軍東部戰區宣布，今（29）日起實施「正義使命-2025」圍台聯合軍演，並將在30日實彈射擊，還以嚴重警告所謂「台獨」分裂勢力和「外部干涉勢力」為藉口。對此，資深媒體人黃暐瀚也感嘆，「明天中國又要軍演，我想大部分台灣人早就習慣了」。

黃暐瀚發文，台灣人不是習慣「被威脅」，這感覺一定不舒服，而是習慣對岸就是會用這一套，從2022年裴洛西事件以來，一直就是對台灣喊打喊殺，有人主張，化解分歧就能避戰，但仔細分析就能知道，兩岸沒什麼「分歧」，說穿了就是中華人民共和國要統台灣，「你接受，就不打你；不接受，就武力相向」。

黃暐瀚提到，從李登輝執政之後，台灣早就放棄打對岸，台灣不是中國的「威脅」，這不是什麼「理念之爭」，這是維護民主自由與生活方式的捍衛之戰，為了能在高壓之下，維持民主、保護人民，我們必須有足夠的軍備跟準備，也引述前總統蔣經國言論，「今天不做，明天就要後悔」。

黃暐瀚回顧，2001年美國總統布希曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意，計劃告吹；等到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了，所以有關對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，黃暐瀚也會擔心「今天不買，也許哪天又會買不到了」。

黃暐瀚表態，在野黨可以審、可以刪、可以監督，「但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？」，這叫不排案，是不分細項，沒有理由的「不給討論」，拜託立院快點排案，要審要刪後續再來看誰有道理，直接擋在程序委員會，非常不負責任，「身為中華民國的公民，我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案」。

